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國防部證實「磐龍」反艦飛彈將服役 「雄昇」有兩款
為強化國軍不對稱戰力，國防部證實，將採購中科院完成研發的雄三增程型反艦飛彈。國防部也首度說明，空軍向中科院採購地對地巡弋飛彈「雄昇飛彈」，分高爆、散撒兩種型式，前者可反制堅固指揮所及掩體，後者則用於破壞機場跑道，空軍同時將提升現有指揮管制軟體性能。
立法院三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」，今年起至115年，分5年編列2400億元預算，採購8項國造武器裝備。根據國防部送到立法院的報告顯示，「雄昇飛彈」案於今年起至民國114年執行，此外，全案將採購包括雄二、雄三與雄三增程型飛彈；而天弓三型飛彈購案內，包括提升現有的弓二飛彈，使其具備反制巡弋飛彈性能。
雄三增程型反艦飛彈以「磐龍計畫」為名進行研發，國防部首度證實將量產。
而針對雄昇飛彈效能及彈種，根據國防部今天送抵立法院的預算解凍報告書中披露，主要品項分為高爆彈及散撒彈，分別反制堅固指揮所及掩體、機場跑道，也包含2處的指揮管制軟硬體設施。
針對各型飛彈數量，軍方在今年3月送抵立法院的專案報告中表示，國家中山科學研究院的新型飛彈量產廠房將於6月完工，其中雄二飛彈與雄昇飛彈共用生產線，年產能將從81枚提升至131枚，但今天送抵立院解凍報告書中未公布各型彈的量產數量與射程。
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