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雄昇飛彈射程超過一千公里 專家：涵蓋共軍全東部戰區

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
圖為示意，天弓三型防空飛彈。圖／取自中科院官網
圖為示意，天弓三型防空飛彈。圖／取自中科院官網

傳國產的「雄昇飛彈系統」（增程型雄二E地對地巡弋飛彈)，射程估計已達到1000至1200公里。中華戰略前瞻協會研究員揭仲今天表示，若雄昇飛彈的射程可延伸到1000公里，不僅可涵蓋共軍東部戰區內絕大多數的陸海空軍與火箭軍基地，也能在飛彈朝目標前進的過程中設計更多轉折，增加突穿共軍空防火網的機率。

揭仲指出，若增程型雄二E的射程達1000公里，理論上東部戰區所轄的江蘇、浙江、安徽、江西、福建與上海等6個省市中，只有江蘇省北部不在射程範圍內；而在這1000公里射程範圍內就有東部戰區火箭軍7個飛彈旅的駐地，東部戰區空軍10個主要機場中的9個，包括浙江嘉興與江西南昌的2個殲-16戰鬥機部隊、安徽蕪湖的殲-20戰鬥機部隊及浙江衢州的蘇-30MKK戰鬥機部隊等，和東部戰區海軍3個主要基地中的上海與舟山等2個；可望大幅增加國軍遲滯或癱瘓共軍武力犯台作戰節奏的能量，讓共軍無法輕易達成速戰速決的目標。

揭仲說，近年共軍為防範國軍雄二E巡弋飛彈的威脅，已著手強化東南沿海的中低空防空戰力；當雄二E的射程大幅增加為1000公里時，就能使國軍在攻擊距台灣600公里至800公里範圍內的共軍目標時，能在飛彈飛行路徑上設計更多的轉折點來混淆共軍，增加突穿共軍防空火網的機率。

揭仲又說，若增程型雄二E除原本用來攻擊指揮所、重要通訊節點、廠房、掩體、橋樑等堅固據點的高爆彈頭外，還能配備可攻擊面目標的散撒彈頭，就能對機場跑道、防空飛彈陣地、部隊集結區、港口與機場的物資裝卸區等目標造成較大面積的破壞，也會增加共軍搶修的難度，進一步提升國軍破壞癱瘓共軍武力犯台後勤準備的效果。

飛彈 國軍 機場

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