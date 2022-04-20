寧自砍預算案不提報告 陸軍擬新建馬祖兩棲連專用碼頭

外傳陸軍航特部兩棲偵察營被要求調動兵力移防本島淡水，立法院外交及國防委員會上午初審決議，針對國軍營舍及設施改建基金中將在馬祖新建陸軍兩棲連專用碼頭的3億8300萬元預算，減列1000萬元。

立法院外交及國防委會上午審查111年度中央政府總預算案附屬單位預算關於國防部主管非營業基金，備詢的軍方出現詭異氣氛，許多立委提案凍結預算的案子，國防部寧預算案遭實質減列，也拒絕以提交書面報告換取預算解結，馬祖新建兩棲連專用碼頭預算即為其一。

國民黨立委溫玉霞質詢表示，兩棲蛙人營區（新建專用碼頭）包括金門、澎湖與馬祖，目前馬祖尚未動工，仍在規畫階段，她因應外傳陸軍航特部兩棲偵察營被要求調動兵力移防本島淡水案，原計畫凍結馬祖案3億多預算，只要軍方提出書面報告說明政策，預算即可解凍，但軍方主動要求減列1000萬元，科目自行調整。

現場備詢的國防部官員答詢時表示，馬祖案持續推動。

據了解，高層計畫調動兩棲偵察營移防本島淡水河口執反斬首任務，基層迭傳反彈聲，尤其金、馬、澎陸軍兩棲部隊已依美建議陸續興建專用碼頭，日前甫考察金門兩棲營的國民立委江啟臣表示，金門部分年底即可完工。

依上午預算審議狀況顯示，金、馬、澎兩棲營專用碼頭新建，是動支國軍營舍及設施改建基金，約有38億元之譜，馬祖防區需要3億8300萬元，但面對立委監督，國防部寧願自砍預算，也不願提出書面報告。

陸軍航特部兩棲偵察營，俗稱海龍蛙兵，駐紮於澎湖、金門、馬祖等離島地區，主要執行海域巡弋、越界漁船驅離、水文偵察、運補護航、海上救難等任務。海龍蛙兵於金門有兩個連，包括營部連料羅灣儲訓隊、偵一連，澎湖西嶼偵二連、馬祖南竿偵三連各一個連，營部駐紮在金門。