太平島跑道延長獲美同意 馬文君：台灣不應被當馬前卒

南海局勢升溫，傳出我國將太平島機場跑道從1150公尺延伸到1500公尺，這項工程傳出獲美方同意，立委馬文君19日則指出，太平島機場延伸，但台灣戰機在太平島沒有作戰需求，最有可能只給美軍使用，但烏俄戰爭的啟示是「自己國家自己救」，台灣不應該被當馬前卒，成為代理人的戰場。

馬文君說，俄烏戰爭帶給全球無數啓發，對台灣更是，其中很重要的「自己國家自己救」，另一個就是決不當馬前卒，成為代理人的戰場！

據媒體報導，經美方同意，太平島跑道將延長，我國主力戰機都能順利起降。太平島過去因運補需要，所以建立一個跑道，並不需要跟任何人講，那是我們的領土。

但那裡只需要運輸機，不需放太多的防衛武器，因為我們還要橫跨其他國家的許可，才能過去；無害通過才能過去運補，太平島對台澎金馬防衛作戰，沒有作用，主要是守土有責。

台灣怎麼可能會有任何戰機在那邊起降？我們沒有任何理由、目的、和作戰需求 ，要戰機在那邊起降，有兩個理由：一個是：它提供別人使用，因為中共在南海有8個島嶼，其中有3個是不沈的航母，未來可能會有8個不沈的航母。

所以菲律賓美軍基地已經無法承受南海的變局。若需要一個不沈的航空母艦，又不被講話，那麼越南願不願意？菲律賓願不願意？只有台灣呼應需求。

第二個是：我們情願當馬前卒，南海爭議的時候，我們會有戰機過去？那裡既沒有油庫，也沒有機棚，台灣也沒有空中加油機，戰機單架次過去也沒用，所以沒有可能！只有給美軍使用，台灣成為馬前卒，在南海當一根刺，被當作「拉起警報的那條線」！