延宕十餘年 全動署：陽明山逸園招待所產權移交北市府

本報去年11月間曾針對陽明山原聯勤司令部「逸園招待所」廢置卻仍支用軍方管理費進行報導，國防部上午證實，事後國防部緊接於12月間即呈報台北市政府全案修復再利用計畫，現全案業奉核定，產權移交台北市政府，現正積極辦理中。

立法院外交及國防委會上午審查111年度中央政府總預算案附屬單位預算關於國防部主管非營業基金，由國防部長邱國正率官員出席。席間朝野立委關切，逸園至今每年仍需編列13萬餘元維管費用，質疑必要性。

國防部全動署長白捷隆答詢表示，陽明山「逸園」土地所有權人現已是台北市政府，「已核定土地歸還市府」。北市府長年來都堅持歸還前必須有園區內八角亭歷史建物的修復再利用計畫，國防部已完成計畫，去年12月27日已呈報台北市政府，業經市府核定在案。

白捷隆表示，北市府現已發文給國防部，申請撥用逸園土地與建物，最後要報財政部轉行政院核定，國防部3月份已完成手續公文發回，現正積極辦理中交還北市府再利用。

本報去年11月曾報導，陽明山「逸園招待所」歸屬後備指揮部轄管，國防部雖決定將土地「歸還」台北市政府，但雙方協商多年仍未完成，且北市府文化局將「逸園招待所」登錄為有保存價值的歷史建物，每年仍需由後備指揮部支應環境管理及維護等費用。而台北市目前仍未接手的原因，是因為北市要求後備指揮部需先依相關規定擬具逸園招待所修復及再利用計畫，並據以執行修復事宜後，才能併同土地辦理移交。重點是須先將被登錄為歷史建物的八角浴池修復且能再利用，市府才願意接手。

據白捷隆答詢內容，報導刊出後，後備指揮部即呈報台北市政府全案修復再利用計畫，積極著手進行產權轉移。會議也就此作成主決議。