快訊

長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

延宕十餘年 全動署：陽明山逸園招待所產權移交北市府

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陽明山逸園招待所。記者洪哲政／攝影
陽明山逸園招待所。記者洪哲政／攝影

本報去年11月間曾針對陽明山原聯勤司令部「逸園招待所」廢置卻仍支用軍方管理費進行報導，國防部上午證實，事後國防部緊接於12月間即呈報台北市政府全案修復再利用計畫，現全案業奉核定，產權移交台北市政府，現正積極辦理中。

立法院外交及國防委會上午審查111年度中央政府總預算案附屬單位預算關於國防部主管非營業基金，由國防部長邱國正率官員出席。席間朝野立委關切，逸園至今每年仍需編列13萬餘元維管費用，質疑必要性。

國防部全動署長白捷隆答詢表示，陽明山「逸園」土地所有權人現已是台北市政府，「已核定土地歸還市府」。北市府長年來都堅持歸還前必須有園區內八角亭歷史建物的修復再利用計畫，國防部已完成計畫，去年12月27日已呈報台北市政府，業經市府核定在案。

白捷隆表示，北市府現已發文給國防部，申請撥用逸園土地與建物，最後要報財政部轉行政院核定，國防部3月份已完成手續公文發回，現正積極辦理中交還北市府再利用。

本報去年11月曾報導，陽明山「逸園招待所」歸屬後備指揮部轄管，國防部雖決定將土地「歸還」台北市政府，但雙方協商多年仍未完成，且北市府文化局將「逸園招待所」登錄為有保存價值的歷史建物，每年仍需由後備指揮部支應環境管理及維護等費用。而台北市目前仍未接手的原因，是因為北市要求後備指揮部需先依相關規定擬具逸園招待所修復及再利用計畫，並據以執行修復事宜後，才能併同土地辦理移交。重點是須先將被登錄為歷史建物的八角浴池修復且能再利用，市府才願意接手。

據白捷隆答詢內容，報導刊出後，後備指揮部即呈報台北市政府全案修復再利用計畫，積極著手進行產權轉移。會議也就此作成主決議。

北市 國防部

延伸閱讀

媒體快訊搞烏龍 國防部：台海一切正常

黑土地「姓農」 人大常委會續審保護法

戰鬥個裝被質疑粗製濫造 國防部出來面對了

游錫堃拜會談立院遷建 柯文哲：我任內一定全部幫忙

相關新聞

不畏中共護衛艦 中科院今晚台東「無限高」飛彈試射

中科院上月24、25日疑因外在干擾，取消飛彈試射後，今晚在台東及屏東兩地再度試射「無限高」飛彈。外界猜測此次試射是進行國...

11架共機擾我西南空防 轟六編隊穿越巴士海峽

空軍司令部公布今天我西南空域空情動態，有11架次共機闖我西南防空識別區，兩架轟六編隊再度穿越巴士海峽，進入太平洋。

雄昇飛彈射程超過一千公里 專家：涵蓋共軍全東部戰區

傳國產的「雄昇飛彈系統」（增程型雄二E地對地巡弋飛彈)，射程估計已達到1000至1200公里。中華戰略前瞻協會研究員揭仲...

迷彩服制好熟悉 我陸軍學員在美接受M1戰車裝甲排長訓

我國將陸續派員赴美接裝M1A2T戰車，美國裝甲兵訓練學校臉書粉專日前釋受主力戰車裝甲排長戰術訓練照，行列中有來自中華民國...

國防部證實「磐龍」反艦飛彈將服役 「雄昇」有兩款

為強化國軍不對稱戰力，國防部證實，將採購中科院完成研發的雄三增程型反艦飛彈。國防部也首度說明，空軍向中科院採購地對地巡弋...

寧自砍預算案不提報告 陸軍擬新建馬祖兩棲連專用碼頭

外傳陸軍航特部兩棲偵察營被要求調動兵力移防本島淡水，立法院外交及國防委員會上午初審決議，針對國軍營舍及設施改建基金中將在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。