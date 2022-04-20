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媒體快訊搞烏龍 國防部：台海一切正常
今日上午華視新聞即時欄目出現「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「板橋車站疑似遭特攻縱火施放爆裂物」等快訊字樣，媒體已澄清是誤植。國防部發言人孫立方上午表示，國軍運用情監偵系統嚴密掌握台海情況，目前一切正常。
華視新聞早上畫面上出現「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「板橋車站疑似遭特攻縱火施放爆裂物」等快訊字樣，引起不少觀眾關切。對此，華視則表示是誤植。
國防部官員上午出席立法院外交及國防委員會，官員表示，國防部現除委製與播放莒光園地外，與華視並無任何業務關係，也不歸國防部督導。
孫立方則澄清表示，國軍運用情監偵系統嚴密掌握台海情況，目前一切正常。
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