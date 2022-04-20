國軍個裝品質不佳？邱國正：產製測評都按照國際標準

立法院時力黨團質疑國軍個裝品質不佳、驗收有問題，國防部長邱國正上午在立法院表示，個裝產製過程中的測評都按照國際標準，裝備使用意見由陸軍特戰裝備持續蒐整中，國軍不會輕忽。

立法院外交及國防委會上午審查111年度中央政府總預算案附屬單位預算關於國防部主管非營業基金，由邱國正率官員出席，他會前接受訪問。

外傳中共總書記習近平連任後可能對金、馬外下手、也有人認為俄烏戰爭後會通盤檢討外島防務，邱國正表示，俄羅斯烏克蘭戰爭給各國帶來很多啟示，包括我們，敵方也不例外，所以要持續密切注意，但他以前也說過，各國案例都是很好的學習機會，國軍會把握這機會，對方一定會有改變，但怎麼改變隨時再研究，至於打不打外島、本島，國軍戰訓本務就是防這塊。

至於國軍個裝問題，邱國正表示，全軍破敵是國防部、國軍幹部的概念，他保證國防部到各級幹部，就是全軍，對維護士官兵安全，絕對沒有輕忽。而任何裝備的產製、獲得，過程間有這麼多監控單位，國軍怎可能輕忽掉，產製過程中的測評都按照國際標準，他不一一列舉，但會去跟立委呈現相關製作數據，持續溝通。

邱國正表示，對個裝使用意見，他已交代陸軍與特戰部隊進一步蒐整，將問題作整理並詳細說明，不夠的會再強化。

而於太平島機場跑道延長的計畫，日前海巡官員在立法院答詢時說問國防部，但邱國正表示，他不知道這件事。