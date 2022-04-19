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戰鬥個裝被質疑粗製濫造 國防部出來面對了

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
時代力量立法院黨團今召開「國軍裝備安全實用遠比帥氣強悍重要-子彈不會看你帥不帥」記者會。圖/取自時力立委邱顯智臉書網頁
時代力量立法院黨團今召開「國軍裝備安全實用遠比帥氣強悍重要-子彈不會看你帥不帥」記者會。圖/取自時力立委邱顯智臉書網頁

國防部今日表示，國軍戰鬥個裝研發測試，均依軍種需求完成建案，並遵嚴謹生產鑑測程序完成測試，並依相關標準嚴格把關，期確保品質無虞。

時代力量立法院黨團今日召開「國軍裝備安全實用遠比帥氣強悍重要-子彈不會看你帥不帥」記者會，指稱國軍基層軍人反映公發裝備，包括頭盔不抗凹陷、防彈背心抗彈板無法抵抗穿甲彈射擊等，但軍備局始終不願正視問題，仍採用老舊甚至40年前的驗收標準，質疑裝備能否抵擋共軍的子彈，呼籲驗收端應納入第三方公正驗證單位。

時力立委邱顯智在臉書貼文進一步稱，換句話說，這些裝備品質就是四個字：粗製濫造。

國防部今天回應表示，國軍新式戰鬥個裝等裝備的採購、生產及驗收，均以保護官兵、發揮戰力為最優先考量，並依相關標準嚴格把關，期確保品質無虞。

國防部說，戰鬥個裝研發測試，均依軍種需求完成建案，並遵嚴謹生產鑑測程序完成測試，均有紀錄可稽。

但國防部表示，對各方廣泛提出研改建議，軍備局樂見國人的參與及支持，將審慎研究參考，希望以最佳產品提供國軍官兵使用。

國軍 國防部 時代力量

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