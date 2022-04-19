戰鬥個裝被質疑粗製濫造 國防部出來面對了

日前高雄港出現兩艘難得的稀客：4月14日，南韓海洋警察廳（Korea Coast Guard）的潛水支援救難艦D-01號進入高雄港停泊；15日D-01號救難艦出港，不過與其一齊南來的另一艘海警3012號巡邏艦進港，於次日下午離開。 D-01與3012號艦出現在台灣海域，是為了7日在澎湖附近失事的獅子山共和國籍貨輪「京都1號」（Kyoto 1）6名韓籍船員而來，在我國政府同意下，進行搜救作業。然而京都1號船上只有6人，事發3天內就尋獲3具遺體，韓方為何勞師動眾趕來？相關行為是否造成我方安全疑慮？進一步說，從韓方的他山之石角度，我方海巡兵力的構建，出現那些盲點？

2022-04-19 15:49