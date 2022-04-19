全動署：漢光演習驗證「國家關鍵基礎設施特種防護團」

國防部全民防衛動員署向立法院提出「民防團隊戰時支援軍事勤務」書面報告，内容指出，每年漢光演習將配合國軍演習時程，納編動員部會與「國家關鍵基礎設施特種防護團」，實施電腦兵棋與實兵狀況想定演練。

國民黨立委江啟臣提案表示，鑑於戰力維持來自平時精實訓練，為維持民間戰力，有關民防團體戰時支援軍事勤務的演練應積極落實並驗證其成效，使之成為戰時可協同作戰之民防團隊，要求全動署提出民防團隊支援軍事勤務演習計畫及驗證成的書面報告。

全動署表示，民防團隊依「民防法」規定編成民防總隊、民防團及特種防護團等辦理民防工作，平時協力防災救護，戰時協助維持地方治安及監視敵機敵軍空降、飛彈襲擊情形與搶修軍用機場、港口、戰備跑道等支援軍事任務。

報告表示，民防工作與軍事勤務相關者，平時由中央主管機關內政部會同國防部督導執行，戰時則由國防部協調中央主管機關「內政部」運用。

報告指出，民防團隊依「民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍 事勤務辦法」規定，由中央主管機關內政部視實際需要策訂計畫每年實施 1 至 2 次，每次 4 至 8 小時之「基本訓練」、「常年訓練」、「幹部訓練」及 「其他訓練」等，以熟悉治安維護、醫療救護、災民收容、社區巡守等專長技術操作。

全動署表示，為驗證訓練成效，國防部每年均協調內政部邀請民防團隊參加災害防救、全民防衛動員、全民防空等演習，成效良好。

全動署舉例表示，每年 3 至 6 月的民安演習規劃 11 個直轄市、縣市政府實施火災、震災、輻射外洩災 害及戰時災害搶救演練、跨部會救災機制及縣市政府、民防總隊應變能力，驗證動員準備支援災防效能。

報告進一步說，每年4與8月漢光演習，則配合國軍演習時程，納編動員部會與「國家關鍵基礎設施特種防護團」，實施電腦兵棋與實兵狀況想定演練，驗證動員機制運作。

另每年7月結合「漢光演習」實兵操演，期間，將實施各直轄市、縣市警察及民防總隊警報傳遞與發放、疏散避難、人車管制等演練課目，驗證防空 避難設施整備作為，降低空襲損害，確保人民生命財產安全。

全動署表示，該部已於 111年3月30日與內政部警政署等相關單位研商，請該署確依「民防法」與相關規定及召訓計畫督導民防團隊，落實執行醫療救護、災民收容、社區巡 守等訓練及演習，以利民防工作遂行。