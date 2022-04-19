搞定對美價格合約 陸軍113年接裝肩射剌針防空飛彈

我海軍與陸軍共同建案對美採購肩射式FIM-92刺針防空飛彈（Stinger），陸軍司令部說此案已完成價格議定及合約簽署，規畫於113年交裝。

美宣布售我FIM-92肩射式剌針防空飛彈已久，海軍早在民國106年就與美方簽署發價書，此案因為半途加入陸軍需求，108年度起，委託海軍共同建案採購，但因陸軍發現費用項目有啟人疑竇處，與美長期協調下，至今一彈未獲。

立法院朝野也質疑，國防部陸軍司令部一般裝備項下「人攜式短程防空飛彈」一案，111年度預算編列7萬元，該案因過去與海軍先後建案，價格不一，為美方重新議價中，全案交貨進度向後調整。

海軍從106至108年間付款超過7900萬美金，109年6月又重新簽署修正版的發價書，111年才會開始交裝。陸軍部分，109年3月簽訂發價書，已付首期款，預定114年才會開始交貨，但陸軍原定於114年結案，考量價格尚未談妥，此案顯有將執行期程再度延後的疑慮。

陸軍司令部表示，此案由海軍統建，陸軍於108-114年編列新台幣72億6528萬7千元，向美籌購人攜式短程防空飛彈 ，依110年2月22日美安援指揮部提供專案執行計畫表（IMS)顯示，規畫於113年交裝。

陸軍司令部說，依海軍110年9月3日獲美安合局(DSCA)局長信函表示，美軍已於110年7月9日完成待定合約行動協議 (UCA)簽署，開始履行主要裝備產製作業，現階段獲裝期程均依計畫節點管制中，目前未獲美方任何異動資訊。

陸軍司令部說，將持續透過AIT、駐美軍事代表團及對美相關會議等管道，管制產製進度與交運期程，以維我方權益。

陸軍司令部表示，籌購人攜式短程防空飛彈，可提升陸軍野戰防空戰備能量，發揮部隊整體戰力，目前此案已完成價格議定及合約簽署，現階段均按節點執行，進度正常。