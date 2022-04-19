快訊

國銀在大陸又爆踩雷 3家台資銀行踩雷6500萬美元

瑞典極右暴亂：火燒古蘭經的仇恨自由？

搞定對美價格合約 陸軍113年接裝肩射剌針防空飛彈

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
FIM-92肩射式刺針飛彈。圖／取自MDAA
FIM-92肩射式刺針飛彈。圖／取自MDAA

海軍陸軍共同建案對美採購肩射式FIM-92刺針防空飛彈（Stinger），陸軍司令部說此案已完成價格議定及合約簽署，規畫於113年交裝。

美宣布售我FIM-92肩射式剌針防空飛彈已久，海軍早在民國106年就與美方簽署發價書，此案因為半途加入陸軍需求，108年度起，委託海軍共同建案採購，但因陸軍發現費用項目有啟人疑竇處，與美長期協調下，至今一彈未獲。

立法院朝野也質疑，國防部陸軍司令部一般裝備項下「人攜式短程防空飛彈」一案，111年度預算編列7萬元，該案因過去與海軍先後建案，價格不一，為美方重新議價中，全案交貨進度向後調整。

海軍從106至108年間付款超過7900萬美金，109年6月又重新簽署修正版的發價書，111年才會開始交裝。陸軍部分，109年3月簽訂發價書，已付首期款，預定114年才會開始交貨，但陸軍原定於114年結案，考量價格尚未談妥，此案顯有將執行期程再度延後的疑慮。

陸軍司令部表示，此案由海軍統建，陸軍於108-114年編列新台幣72億6528萬7千元，向美籌購人攜式短程防空飛彈 ，依110年2月22日美安援指揮部提供專案執行計畫表（IMS)顯示，規畫於113年交裝。

陸軍司令部說，依海軍110年9月3日獲美安合局(DSCA)局長信函表示，美軍已於110年7月9日完成待定合約行動協議 (UCA)簽署，開始履行主要裝備產製作業，現階段獲裝期程均依計畫節點管制中，目前未獲美方任何異動資訊。

陸軍司令部說，將持續透過AIT、駐美軍事代表團及對美相關會議等管道，管制產製進度與交運期程，以維我方權益。

陸軍司令部表示，籌購人攜式短程防空飛彈，可提升陸軍野戰防空戰備能量，發揮部隊整體戰力，目前此案已完成價格議定及合約簽署，現階段均按節點執行，進度正常。

陸軍 海軍 飛彈

延伸閱讀

150萬險送給不存在的美國陸軍 專騙中齡女老梗別再上當

嘉義縣陸軍精忠營區傳播鏈再加1 不到10天25名新兵確診

空軍司令部：「精盾操演」邀陸軍特戰擔任假想敵

外島20公厘近程自動防禦武器系統 國軍提前完成部署

相關新聞

南韓救難艦來台搜救疑雲重重 但超強能量讓國軍海巡黯然失色

日前高雄港出現兩艘難得的稀客：4月14日，南韓海洋警察廳（Korea Coast Guard）的潛水支援救難艦D-01號進入高雄港停泊；15日D-01號救難艦出港，不過與其一齊南來的另一艘海警3012號巡邏艦進港，於次日下午離開。 D-01與3012號艦出現在台灣海域，是為了7日在澎湖附近失事的獅子山共和國籍貨輪「京都1號」（Kyoto 1）6名韓籍船員而來，在我國政府同意下，進行搜救作業。然而京都1號船上只有6人，事發3天內就尋獲3具遺體，韓方為何勞師動眾趕來？相關行為是否造成我方安全疑慮？進一步說，從韓方的他山之石角度，我方海巡兵力的構建，出現那些盲點？

全動署：漢光演習驗證「國家關鍵基礎設施特種防護團」

國防部全民防衛動員署向立法院提出「民防團隊戰時支援軍事勤務」書面報告，内容指出，每年漢光演習將配合國軍演習時程，納編動員...

搞定對美價格合約 陸軍113年接裝肩射剌針防空飛彈

我海軍與陸軍共同建案對美採購肩射式FIM-92刺針防空飛彈（Stinger），陸軍司令部說此案已完成價格議定及合約簽署，...

外籍輪船員海上昏迷 空軍EC 225直升機馳援後送

空軍司令部今天表示，高雄港外海一艘巴拿馬籍油輪有船員出現昏迷、生命跡象微弱徵象，空軍凌晨獲令派遣EC-225型直升機協助...

國軍神秘大數據中心 星、韓、日、菲都有興趣與我交流

國防大學政戰學院成立有大數據研究中心，成為國軍當前掌握輿論與施政重要參據。主其事者一篇出國報告顯示，軍方這個中心曾吸引協...

【重磅快評】波頓建議美軍駐台 我們只能謝謝厚愛

川普政府時期的前白宮國安顧問波頓當地時間16日在台灣國家聯盟與世界台灣人大會合辦「海內外台灣國是會議」上，以預錄影片進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。