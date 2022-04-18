【重磅快評】波頓建議美軍駐台 我們只能謝謝厚愛

川普政府時期的前白宮國安顧問波頓當地時間16日在台灣國家聯盟與世界台灣人大會合辦「海內外台灣國是會議」上，以預錄影片進行演講，主張美國應透過更多威懾手段保衛台灣，除台灣或美國都應大幅增加軍事預算外，美軍也應如同1979年前一樣在台灣駐軍，他認為此舉符合兩國利益。

去年11月「外交政策」雜誌才披露，美軍大約兩年多前在波頓遊說下，開始訓練台灣軍隊擊退大陸潛在兩棲攻擊。而美軍其實一直都有少量的人員在台訓練台軍，如今人數約30人。

但今年2月俄國入侵烏克蘭後，波頓的思考已不再侷限於代訓而已，而是進一步主張美軍直接駐台，他認定，此刻的首要任務是採取行動阻止中國不斷擴展影響力，而美軍駐台則是他對此問題的答案。

雖不知波頓說的駐台，究竟是指一千人、一萬人、還是兩萬人，但他對台算是情真意切了，若用民間俏皮的說法，他對台灣無疑是「真愛」呀！因為他主張的是美軍拿血肉之軀去阻擋解放軍對台的進攻，還有什麼比這更真的情意？

可是美軍真會這麼做嗎？美軍駐台可能引發北京連串的嚴重反應，若不是直接、立即攻台，至少是對台的經濟制裁，斷絕兩岸貿易，造成台灣經濟迅速下滑；但北京的行動絕不會僅只於此，解放軍一定會有所行動，而其最輕微的行動就是對台灣進行包圍，不准任何機艦進出這個孤立的島嶼，而這將讓台灣失去生活與生產所需的能源，造成經濟崩潰與人心恐慌。

但這還不是最嚴重的，如果北京採行的是如上行動選項，其目的就是為了避免與美軍直接交戰、對抗，但美軍若要為台灣解困，就無可避免地必須與執行封鎖任務的解放軍接戰，以打開一個缺口，無論是從外部打開或由駐台的美軍自內向外突穿！

這時，全球最大的兩大經濟體，更真切地說，最大的兩個軍工體系就進入了1953年韓戰結束後的數十年，都在極力避免的交戰狀態！這將是人類自二次大戰結束後最大的地緣事件，因為它勢必導致第三次世界大戰！

波頓說要恢復為1979年之前的在台駐軍狀態，如果他說的是1978年，即美國與中華民國斷交前的最後一年，那駐台人數就只有5、6百人，但其指涉的若是美軍駐台的最高峰期，那就有接近兩萬人。

但無論人數多少，都會激怒北京。因為這等於撕毀美中建交三原則中的「撤軍」承諾，三公報自此亦將形同廢紙！美中的一切外交關係將降為零。而當兩軍悲劇性地進入交戰狀態，它就不只是美中的問題而已，而是所有人類走向厄運的開始！

從它可能引致的嚴重後果看，美軍駐台顯然不會是華盛頓的計畫，甚至連想都不會多想一秒。就像烏克蘭不過是試圖加入北約，就引致了俄羅斯部隊直接入侵烏克蘭；美軍駐台的後果比俄烏交戰將更惡劣得多，它並不只是兩岸之間交戰而已，而是美、中也將被迫正面交戰，而全球也將一起捲入。

以此反推，即可知華府的最高戰略就是美軍不涉入的情況下，由它的代理人替它削弱敵人的力量，達到它的戰略目標。簡言之，就是在台海周遭複製一次烏克蘭危機：即美國挑起兩岸戰爭、台灣負責頑強抵抗、美國及其所有盟友則負責對中國展開經濟、外交、能源與科技全面制裁，藉此達到阻止中國崛起的目標。

而期間，為了確實削弱中國的力量，澳洲、日本、韓國甚至英國，這些美國的盟友必要時也會以若干形式參戰，但美軍不會在其中，華府的職能就是一根在幕後指導戰爭大小、強弱、長短的指揮棒。

美軍駐台既將大幅增加美軍陷入與解放軍正面交戰的風險，就像前澳洲總理陸克文的新書「可以避免的戰爭」描述的場景一樣，美國可能因為與中國交手輸掉這場戰役，從此變成弱國，為日後歷史學者定義為「美國的滑鐵盧」；美國一定會竭力避免為自己撰寫一條實現迅速衰落的方程式！

就像美國在烏克蘭取得了最大的收益一樣，拜登的國安會亞太沙皇坎貝爾所想的，一定是相同的劇本，絕不會有美軍駐台這個選項。我們除了認真地接受現實，做好自己應有的防衛措施外，也只能默默地於心中酬謝波頓對台灣的這一番無私的厚愛！