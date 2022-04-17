強調備戰也要避戰 呂秀蓮：維持現狀是自我麻痺

前副總統呂秀蓮今天出席「從馬關條約談兩岸關係」論壇，她提到，要備戰也要避戰，俄烏戰爭讓大家知道戰爭的可怕，也聯想到台海危機。兩年多來因為疫情，台灣人都因為戴口罩，聲音不見了，但人人都害怕戰爭，國防部應該做好準備，如何避免戰爭必須靠智慧，也要了解歷史，過去的錯誤不要重蹈。台灣跟中國的關係，真正的起源就在馬關條約，當年清廷戰敗，把台灣當作戰利品，年輕人要記取教訓，台灣會不會再次成為別人的戰利品？

呂秀蓮也說，她肯定國防部，也感謝美國賣給台灣那麼多武器，但台灣人民不能停留在「維持現狀」，這是自我麻痺，沒有現狀如何維持？她也說，不要認為「美國對我們那麼好，如果老共打台灣，美國會保護我們」。

「萬一台海開戰，哪一個國家會挺我們？」呂秀蓮說，看來只有日本會挺，連南韓、菲律賓都不一定靠得住。她說，當印太經濟體要發展時，美國排除台灣，因為很多東南亞國家一定不要得罪中國，現實擺在前面，如果台灣還要幻想不可能的可能，危機隨時會到來。

呂秀蓮也說，她認為應該備戰，加強全民國防意識，但國防部的國防手冊可能要重寫，應該動員鄰里長參與，讓全民知道如何應戰。她也認為兵役改革講了好久，如果現在趕快改也好，但最近的消息說可能2024年以後才要實施，這就很奇怪。

呂秀蓮說，她主張備戰，有人要抹紅她，但她不是投降主義者，她最早主張女性也要參與軍事，現在有兩萬個女性軍官，都是從她當副總統時開始，「我一生最後悔沒有機會去當兵」，她也再次重申：「備戰不夠，如何避戰才是最重要。」