快訊

成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強調備戰也要避戰 呂秀蓮：維持現狀是自我麻痺

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
前副總統呂秀蓮今天下午出席台灣民主太平洋聯盟舉辦的「2022從馬關條約談兩岸新關係」論壇。記者黃義書／攝影
前副總統呂秀蓮今天下午出席台灣民主太平洋聯盟舉辦的「2022從馬關條約談兩岸新關係」論壇。記者黃義書／攝影

前副總統呂秀蓮今天出席「從馬關條約談兩岸關係」論壇，她提到，要備戰也要避戰，俄烏戰爭讓大家知道戰爭的可怕，也聯想到台海危機。兩年多來因為疫情，台灣人都因為戴口罩，聲音不見了，但人人都害怕戰爭，國防部應該做好準備，如何避免戰爭必須靠智慧，也要了解歷史，過去的錯誤不要重蹈。台灣跟中國的關係，真正的起源就在馬關條約，當年清廷戰敗，把台灣當作戰利品，年輕人要記取教訓，台灣會不會再次成為別人的戰利品？

呂秀蓮也說，她肯定國防部，也感謝美國賣給台灣那麼多武器，但台灣人民不能停留在「維持現狀」，這是自我麻痺，沒有現狀如何維持？她也說，不要認為「美國對我們那麼好，如果老共打台灣，美國會保護我們」。

「萬一台海開戰，哪一個國家會挺我們？」呂秀蓮說，看來只有日本會挺，連南韓、菲律賓都不一定靠得住。她說，當印太經濟體要發展時，美國排除台灣，因為很多東南亞國家一定不要得罪中國，現實擺在前面，如果台灣還要幻想不可能的可能，危機隨時會到來。

呂秀蓮也說，她認為應該備戰，加強全民國防意識，但國防部的國防手冊可能要重寫，應該動員鄰里長參與，讓全民知道如何應戰。她也認為兵役改革講了好久，如果現在趕快改也好，但最近的消息說可能2024年以後才要實施，這就很奇怪。

呂秀蓮說，她主張備戰，有人要抹紅她，但她不是投降主義者，她最早主張女性也要參與軍事，現在有兩萬個女性軍官，都是從她當副總統時開始，「我一生最後悔沒有機會去當兵」，她也再次重申：「備戰不夠，如何避戰才是最重要。」

呂秀蓮 俄烏戰爭 台海

延伸閱讀

談兩岸新關係 呂秀蓮：要思考如何趨吉避凶

相關新聞

強調備戰也要避戰 呂秀蓮：維持現狀是自我麻痺

前副總統呂秀蓮今天出席「從馬關條約談兩岸關係」論壇，她提到，要備戰也要避戰，俄烏戰爭讓大家知道戰爭的可怕，也聯想到台海危...

台船：包括潛艦國造 從未替裝備商於公司內設置辦公室

台灣造船今天發出新聞稿表示，台船無論一般、商船、軍艦等裝備採購業務，包括潛艦國造，從未替裝備廠商於公司內設置辦公室。

國造潛艦8萬美元金馬桶 廠商離譜報價 鄭文隆不以為然

台船執行潛艦國造工程，採購潛艦使用特殊馬桶，M廠商報價8萬美元，與實際價格相差近30倍，遭海軍256潛艦戰隊發現不合理後退回。據指出，這家離譜報價的廠商，與台船某高管關係匪淺，雙方合作多年，台船甚至在主辦採購單位旁，為這家廠商專設一間辦公室，對外宣稱是方便協調，海軍經歷拉法葉艦與獵雷艦案，看到廠商在台船公司內部設辦公室，覺得不可思議，連最起碼的避嫌都不要了。

國軍衛哨勤務增訂「補眠」條款 國防部即日起開始督導

國軍基層連隊人少事繁業務多，常有官兵深夜站哨卻無法補眠，下哨須繼續辦理業務或執行戰訓任務，但經立委關切此事後，國防部決定...

一般顯示器竟是空戰操控台 立委批：拿官兵安全開玩笑

空軍「寰展計劃」編列近82億元，要將現役「寰網系統」升級，強化對空能力。立委馬文君說，空軍操控台未用軍規的BARCO顯示...

【專家之眼】失意抑或失憶—嘆飛虎隊80周年

今年是抗戰時期美國援助中國抗日成立空軍飛虎隊80周年，兩岸都分別舉辦紀念活動，但台北與北京黨政高層與官方重視程度確實是存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。