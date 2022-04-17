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台船：包括潛艦國造 從未替裝備商於公司內設置辦公室

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
潛艦國造IDS模型。圖／國防部
潛艦國造IDS模型。圖／國防部

台灣造船今天發出新聞稿表示，台船無論一般、商船、軍艦等裝備採購業務，包括潛艦國造，從未替裝備廠商於公司內設置辦公室。

媒體報導，台船執行潛艦國造工程，採購潛艦使用特殊馬桶，M廠商報價8萬美元，與實際價格相差近30倍，遭海軍256潛艦戰隊發現不合理後退回。據指出，這家離譜報價的廠商，與台船某高管關係匪淺，雙方合作多年，台船甚至在主辦採購單位旁，為這家廠商專設一間辦公室，對外宣稱是方便協調，海軍經歷拉法葉艦與獵雷艦案，看到廠商在台船公司內部設辦公室，覺得不可思議，連最起碼的避嫌都不要了。報導同時表示，台船近期還有一個金額高達25億元的天車採購案，M廠也介入。

但台船今日發出新聞稿表示，台船無論一般、商船、軍艦等裝備採購業務，從未替裝備廠商於公司內設置辦公室，更遑論潛艦相關機敏採購作業，廠商到台船洽談業務，依規定均於隔離會議室進行討論。請媒體自重自律，所有報導內容應妥為查證，勿擅加臆測混淆視聽。

台船進一步指出，潛艦馬桶不同於一般水面艦艇，型式與功能特殊，因商源受限，價格高低難以比較。然考量廠商價格合理性，且規格功能無法滿足需求判定不合格，台船依約解約後啟動自製作業，首座成品在海昌團隊及國內廠商通力合作下，已通過測試驗收，目前正式進入產製作業中。針對台船採購潛艦的裝備，海軍均會以嚴密的稽核機制確認，並採核實支付方式付款。

至於「大吊車採購」，台船新聞稿說，針對台船投資更新主要生產設備門型大吊車一事，相關預算早已奉經濟部核准。108年得標廠商因無法履約解約，110年招標作業因各投標廠商建議規格不一須待釐清，後續又因原物料高漲因此暫緩。公司內部目前針對未來造船造艦海工等業務發展，仍進行最適規格討論與招標作業準備中，也未有媒體所言擬提高預算遭拒一事。

潛艦 海軍 軍艦

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