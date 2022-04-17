國軍衛哨勤務增訂「補眠」條款 國防部即日起開始督導

國軍基層連隊人少事繁業務多，常有官兵深夜站哨卻無法補眠，下哨須繼續辦理業務或執行戰訓任務，但經立委關切此事後，國防部決定將衛哨補眠「明文化」，增訂至「警衛勤務教範」中，並開始督導要求部隊遵辦。

民進黨立委林淑芬等立委提案表示，根據「國軍警衛勤務教範」，警衛勤務以「站二歇六」為原則，其餘關於衛哨兵單日或連續數日輪值、艱苦哨時段等並無明確規定，交由各軍種自行決定。

提案指出，根據勞動部職業安全衛生研究所研究，長期夜間工作可能對健康產生生理混亂等狀況。研究指出睡眠時間無法完整，對睡眠影響等顯有影響。警衛勤務教範應不分軍種，明確化艱苦哨時段及補休規定，並基於職業安全健康預防基礎上，研擬單日或連續數日輪值的總時數上限規範，以確保國軍警務勤務人員的健康維持與勤務執行的專注。

國防部表示，各軍種輪值衛哨人員，依108年版的國軍警勤務教範01005警衛值勤規定所載：以每次不超過2小時，每日不超過6小時為原則；另各軍種補休相關規定，是由各軍種考量任務特性，自行頒布。

但國防部也說，針對立委所提建議，經國防部長官指導及邀集三軍司令部審慎研討，現決定將衛哨補眠項目條文增訂到國軍警勤務教範，以供各軍種遵行，此案已於3月4日簽奉權責長官核准。

國防部表示，考量軍種特性、任務不同，此案將於「警衛勤務教範」增訂條文如下：「凡於睡眠時段，執勤衛哨人員，由單位主官視任務狀況，得適切排定補眠時段與作法，避免影響個人健康潛因與戰訓成效。擔任衛哨人員，以每次不超過2小時，每日不超過6小時為原則；另執勤人力不足時，應適時實施人力規劃或調整值勤方式，並呈報上級核備。」供各單位據以遵辦，國防部亦配合督導時機實施驗證。