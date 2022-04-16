一般顯示器竟是空戰操控台 立委批：拿官兵安全開玩笑

空軍「寰展計劃」編列近82億元，要將現役「寰網系統」升級，強化對空能力。立委馬文君說，空軍操控台未用軍規的BARCO顯示器，竟改用一般商用顯示器，甚至連控制台也省了，直接將螢幕擺在桌上，她要求國防部嚴格把關，不能為了省小錢而誤國防，拿官兵安全開玩笑。

馬文君說，空軍「寰展計劃」從2019年編列近82億元對「寰網系統」升級，把海空軍各式防空飛彈以及地面野戰防空飛彈，全納入雷達情資即時指管整合，計算精準打擊火力及優先攔截目標，提供指揮中心做為應對來襲的重要依據。

空軍作戰指揮部聯合空中作戰中心使用的操控台顯示器，原規畫採用「軍規」的BARCO顯示器，但中科院卻想改用一般商用顯示器。但普通顯示器無法耐受環境，更「無法看清楚軌跡」，將影響作戰判斷，甚至為了省錢連控制台也省了，用桌子來擺放設備。

軍規的雷情螢幕是雙備源式的電源，一組電源壞了還有另外一組可用，也不用擔心故障率或亮點，一般的顯示器一旦錯誤卻會造成嚴重後果。軍規螢幕在最高亮度時、或在最暗亮度時，都能清晰看到航機雷達軌跡目標，一般螢幕卻不行，螢幕故障或亮點，更可能造成判讀錯誤，影響重大。

她說，過去各軍種計畫，都由專業幕僚規畫執行，才符合作戰需求，現在幾乎都推給中科院執行，但中科院只是研發機構，於是又發包委外執行，導致專案變得四不像，投入100元只達到40元效果。

目前部隊值星官用的平板電腦，只是簡單作業都採用軍規，但是掌控雷達情資這麼重要作戰裝備，卻使用文書作業用螢幕。她要求國防部嚴格把控，不能隨便過關，國家投入大量經費，培養國軍人才和設備，竟用不專業顯示器，更是拿官兵生命和國防安全開玩笑。