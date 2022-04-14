酸全民國防手冊廢文 民眾黨：戰爭要民眾打電話找客服？

國防部日前發布「全民國防手冊」，內容稱提供民眾面臨軍事危機及可能發生的災變時緊急應變資訊，做好生存自助。民眾黨發表聲明大酸，戰爭不是打電動，戰時防救也不能只是紙上談兵，國防部推出多達6000字廢文的「全民國防手冊」範本，沒有考量戰爭時可能沒電、沒訊號、沒網路，還要民眾打電話找客服，簡直是把「抗中保台」當笑話，國防部彷彿仍活在上個世紀的抗戰時期。

民眾黨指出，台灣被認為是俄烏之外，最有可能發生戰爭的地方，當台灣遭遇武力侵犯，彈道飛彈、戰機火力空襲，再加上網路作戰癱瘓網路，「民眾靠著這一本堪比QR Code使用手冊的全民國防手冊，要如何自救？」

民眾黨批評，28頁的手冊中，充斥無助於民眾應變的資訊，例如界定各部會、村里長職責，宣傳政府戰時作為，而非把重點放在民眾第一時間怎麼做，更把責任「外包」給辛勞的村里長；「當停水停電又沒有訊號，要如何撥打台電、台水客服電話」，又例如要求民眾拿「錢」買民生物資，先不論有乘機發國難財之嫌，種種荒謬的指引，如何向敵軍宣示台灣有捍衛主權的能力。

民眾黨表示，全民國防手冊推出前已爭議不斷，國防部長邱國正針對戰時用水用電措施，兩手一攤「訂不出來」；對於有數位落差民眾的需求，行政院長蘇貞昌不管不顧，仍決定只提供電子檔；被抨擊打仗時無法掃QR Code，國防部也堅持做到底。

民眾黨大酸，國防部連手冊都做不好，更談不上實戰抗敵，全民國防手冊明顯不足以應付戰爭時期，「請國防部把民眾的需求擺第一，重新檢討、設計手冊，別讓抗中保台淪為笑柄，把民眾置於戰火之中。」