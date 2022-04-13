「國防布」事件重演？中尉遭霸凌輕生家屬痛訴等無真相

陸軍六軍團269旅中尉軍官黃志劼2020年在營區輕生，家屬質疑與被霸凌有關。在黃逝世兩周年前夕，家屬代表舉行記者會痛訴，至今仍等不到真相，關鍵證據手機及軍用電腦無法解鎖，監視器也損壞，如同2013年洪仲丘案的「國防布」事件重演。

家屬代表今與時代力量立委陳椒華、邱顯智及台灣陪審團協會軍冤小組舉行記者會質疑，黃志劼案有諸多疑點，但刑事訴訟均不起訴，再議也被駁回，黃志劼姐姐陳秀珍更表示，因刑事不起訴，訴願被駁回，行政訴訟機會渺茫，而向國防部申請國賠協調會，更是拖滯延宕。

陳秀珍手抱著弟弟遺照哭訴，「一個正常的孩子怎麼會選擇輕生？」監視器本來是好的，到檢方那邊軍方卻說壞掉了，過了兩年家屬遲遲等不到真相。她並質疑，作為關鍵證據的手機及軍用電腦無法解鎖開啟，導致檢察官無法得知具體情況而無法起訴，「難道軍用電腦只要保管人無交接密碼，國防部就無法開啟嗎？」另軍中關鍵監視器均損壞，包括寢室出入口、旅部營等，如同洪案「國防布」，9年過去，國防部處理方式一如既往。

陳椒華指出，軍中調查報告竟不給家屬，「國防部在怕什麼呢？」直到她周一質詢時，國防部副部長柏鴻輝才允諾下班前會給報告，但卻是周二中午才送到；而報告中指出，黃姓中尉的手機事後被憲兵取走鑑識，卻因密碼輸入錯誤無法讀取，檢察官就不調查了，且黃姓中尉生前常夜間加班，晨間還受長官指派要帶體能訓練，可見軍中管理出問題，

邱顯智表示，當年269旅短時間發生3起自殺案件，面對霸凌且在封閉營區發生，「家屬要如何拿出證據？」他要求，國家人權委員會應系統性巡查，針對軍冤個案調查軍中人權問題。

台灣陪審團協會認為，國防部除了盡速調查給予家屬真相，不拖延國賠程序，長久以來，許多軍冤家屬對國防部調查小組不信任，國防部應檢討負責行政調查之成員，如憲兵等，是否具備相應專業能力，以及是否由第三方介入同時進行調查。

國防部法律司少將處長陳恒偉回應，偵查主導權在檢察官，國軍也要配合指揮，家屬若有任何疑問，會擔任聯繫窗口把家屬疑點送到檢察官，至於成立軍冤委員會與否，權責不在國防部，但未來若立法通過後將配合辦理。

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