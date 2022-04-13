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陸軍精忠營區傳播鏈燒不停 疫調人員：補破口入伍快篩

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣衛生局日前二度邀疾管署等防疫專家進入陸軍精忠營區勘察，與軍方討論防疫措施。圖／嘉縣府提供
嘉縣衛生局日前二度邀疾管署等防疫專家進入陸軍精忠營區勘察，與軍方討論防疫措施。圖／嘉縣府提供

陸軍嘉義縣精忠營區5日發生新兵確診，至今短短不到10天，累計24名新兵確診，疫調發現都是桃園同梯入伍高密度接觸新兵，引起疫男家屬不滿，批軍方防疫措施，因目前規定入伍需檢附3天內快篩陰性證明，無法及時查覺阻擋潛伏的變種病毒，補防疫破口，疫調人員認為應改入伍或增加入伍快篩，才能阻擋病毒。

精忠營區確診新兵無營外活動足跡，都打2至3劑疫苗，呈現輕症，ＣＴ值介於10至30之間，傳播鏈為何？引人關切，疫調人員發現這批感染新兵，都是來自桃園，同梯共297人搭同列火車、同輛遊覽車，入伍都有3天內快篩陰性證明，編成1營3連，一起出操、住同一間大寢室，高密度接觸感染，確診者大多集中同1連。

變種病毒潛伏期短，若能入伍當天快篩，才能防堵破口，到目前無帶隊幹部感染，昨天嘉縣公布4例確診，又有2名新兵，其中1人連續2次Ct值大於30，解隔後返家自主健康管理，同梯入伍新兵快篩354人全數陰性，衛生局密切觀察掌控；兵役科說，是否檢討改為入伍快篩，國防部與役政署檢討中，目前新兵入伍及教召未停止。

衛生局日前二度邀疾管署等防疫專家進入營區勘察，與軍方討論防疫措施：「區分風險等級分艙分流」：營區所有人員依接觸程度，進行風險分級，分散6棟大樓安置，拉大空間距離、加裝隔簾，如原居住80 人寢室，依高風險2、4、8、10、12人分級安置。

「密切快篩監控」：除居隔前後需採檢PCR外，加強居隔期間每2天快篩，或有症狀立即快篩。「個人衛生管理」：衛浴設備固定人員分批使用，用畢清消，加強體溫監測每日關懷健康狀況。「防疫諮詢窗口」：衛生局提供24小時防疫諮詢專線，另請營區營長擔任窗口成立家屬群組，協助解決問題讓家屬安心。

嘉義縣陸軍精忠營區傳播鏈燒不停，化學兵全營區清消。圖／嘉縣府提供
嘉義縣陸軍精忠營區傳播鏈燒不停，化學兵全營區清消。圖／嘉縣府提供
嘉義縣陸軍精忠營區傳播鏈燒不停，官兵排隊接受快篩。圖／嘉縣府提供
嘉義縣陸軍精忠營區傳播鏈燒不停，官兵排隊接受快篩。圖／嘉縣府提供
嘉縣衛生局日前二度邀疾管署等防疫專家進入陸軍精忠營區勘察，與軍方討論防疫措施。圖／嘉縣府提供
嘉縣衛生局日前二度邀疾管署等防疫專家進入陸軍精忠營區勘察，與軍方討論防疫措施。圖／嘉縣府提供

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