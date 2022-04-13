【專家之眼】從烏克蘭看台海 美要維持高張力的和平？

美國對俄中的戰略算盤，最近被解讀成有意延長戰爭拖垮俄羅斯，未來也將以類似手法用台灣來拖垮中共。

從最近一連串加碼軍售台灣、擴大美台軍事交流等政策，似乎能看到若干跡象。美國參院日前通過「2022年烏克蘭民主防衛租借法案」擴大軍援，藉持續戰爭消耗俄羅斯；現則推動「台灣嚇阻法案」，準備從2023年到2032年，每年透過補助貸款，提供20億美元融資，讓台灣購買更多美製武器。而近期對台防禦指導，則是注重不對稱武器與城鎮戰，強調消耗中共的能力。

這個分析有力之處，也在於長期而言，美陸對彼此實力消長的評估。簡單來說，就是中國大陸即將在經濟總量上超越美國。為了打斷這個趨勢，「大國政治的悲劇」即將上演。而烏克蘭戰事提供了消耗對手卻又不會出現核子大戰的新靈感。

只不過，如果美國真要在台海改採戰爭消耗政策，應該會評估配合條件是否充足。台美戰略家始終質疑，多少台人會在解放軍登陸時抗敵。就算最近民調顯示，有七成民眾願為保台而戰，但表態比採取行動容易，看延長兵役討論突然銷聲匿跡可一葉知秋。

此外，貿然把台灣拖進戰場，也不像是美國行政官僚會做的決策。不論從漸進決策途徑或政府政治模型的學理分析，乃至於實務上，美國在韓、越戰時很有實力卻謹慎對敵，都能看到官僚的保守理性。

比較合理的作法，應該是要維持台海高張力的和平：美國仍然需要兩岸和平，以便保有台灣這個戰略資產；而所謂高張力，意指兩岸關係最好像根繃緊的弦，這會引起過度擴軍，藉此拖垮中共財政。

以中共海軍為例，在蔡政府上台後，2017至2019年是中共海軍史上艦艇下水數量最多，被稱為是「下餃子」階段。雖在2020年左右開始放慢造艦速度，但據美國海軍情報局估算，解放軍海軍的軍艦數量已在2020年底超越美國，成為世界最大艦隊。

擁有這麼多軍備，絕對是國家財政的沉重負擔。讓人聯想起1980年代美國靠星戰計畫拖垮蘇聯的往事。當然中共經濟實力比當年蘇聯強多了，因此更需要台灣維持高張力的政策。

美國的謀略需要台灣配合。民進黨政府看來是盡力陪演。例如最近推出審查「國家安全法」相關修正草案，增訂經濟間諜罪及國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，管制高科技術與人力流入大陸；或者對兩岸強硬發言密集突兀，連本該扮演與對岸溝通角色的陸委會，也湊咖發言引起中共立馬回擊。

突兀之處則在中共對台政策有一貫性，但蔡政府進退之際，有時稱要基於憲法、兩岸人民關係條例等法律，處理兩岸事務，或者希望兩岸交流春暖花開，此次卻在美國「施壓」中共後突然硬起來，在時機上耐人尋味。

如此看來，反對黨赴美溝通訪問之旅，則有不會盡如人意之慮。國民黨宣布主席朱立倫將訪美，並公開發表演講；民眾黨國際事務委員會主委則表示已著手規劃，該黨主席柯文哲會在2024總統大選前赴美面試。

據媒體轉述，朱主席的演說將訴求兩岸穩定。對於現狀，可以是「非常緊張但是沒有開打」，但藍營強調的是「低風險、有護欄的現狀」，必須維持兩岸互動、降低彼此敵意與台海風險。

而柯主席的訪美行程雖只聞樓梯響，但從他「兩岸一家親」的招牌，與向藍營搶票的政黨競爭策略看來，外界也很難相信他會去挑動兩岸敏感神經。

看朝野政黨競相表態，除了該懷疑台灣主體性是否存在之外，也好奇美國推動借款融資的台灣嚇阻法案，顯然已知台灣為發展軍備竭盡所有，在蔡政府經濟繼續倚賴對陸出口，又不面對能源、勞健保等諸多缺口的得過且過下，這種消耗戰打下去，最先倒下的會不會是台灣？