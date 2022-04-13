李棟樑訪左營 慰問陸戰隊殉職陳志榮士官長妻女

聯合報 / 記者程嘉文
軍友社理事長李棟樑（左）與海軍承德艦官兵。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑（左）與海軍承德艦官兵。記者程嘉文/攝影

中華民國軍人之友社12日前往海軍左營基地敬軍慰問，向海軍艦隊指揮部與陸戰隊指揮部官兵，表達崇高敬意與謝忱。下月底即將卸任的軍友社理事長李棟樑，也將8年任內的「勞軍指數」提升到1527場次。

李棟樑與軍友社代秘書長謝明德一行，由海軍司令劉志斌上將、政戰局長簡士偉中將陪同，前往124艦隊承德軍艦及陸戰隊指揮部慰訪，受到艦指部指揮官黃佑民中將及陸戰隊指揮官王瑞麟中將率官兵歡迎。敬軍團致贈各單位慰問金，犒慰官兵保家衛國的辛勞，各單位也回贈李棟樑紀念品，感謝他8年來對國軍及海軍的關愛與支持。

在陸戰隊的行程中，李棟樑也特別慰問前年漢光演習殉職的陳志榮士官長遺孀李慧君。意外發生後第一時間，李棟樑就南下探望李慧君等殉職與受傷官兵的家屬。如今在陸戰隊指揮部擔任雇員的李慧君，特別帶著丈夫去世後出生的遺腹女盼盼，與「李爺爺」見面。李棟樑關心她工作情形及生活近況，並且致贈慰問金。李慧君回答，感謝陸戰隊對自己和女兒的照顧，「我先生當初沒有選錯軍種」。

李棟樑指出，近年中共機艦擾台頻繁，相較於飛機滯空時間有限，船艦可以長期在我方周邊海域徘迴，因此海軍執行跟監警戒的艦艇，就更顯辛苦。陸戰隊官兵在近年幾次國家遭遇災難時，冒險投入搶救，不怕苦不怕死的表現，更是令大家印象深刻。李棟樑說，自己雖然即將卸任，但將繼續與弟兄姐妹們站在同一陣線，如果大家有什麼需求，還是可以寫信給他。自己未來也還是會利用年節等機會，陪同軍中長官到部隊來探望大家。他也表示，近來疫情升溫，請官兵們照顧好自己，注意安全，保重身體健康。等到疫情過去，自己先前承諾過到艦指部請官兵會餐，一定會兌現。

11日，李棟樑一行也到五指山國軍示範公墓、新店碧潭空軍公墓，向國軍前輩上香致敬，並特別前往前年0102空難身亡的參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文靈前致祭。　

軍友社理事長李棟樑（右七）、海軍司令劉志斌（右六）一行，與陸戰隊指揮部官兵合影，背景是已退役的BARC-60巨型水陸運輸車。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑（右七）、海軍司令劉志斌（右六）一行，與陸戰隊指揮部官兵合影，背景是已退役的BARC-60巨型水陸運輸車。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑，探望109年海軍陸戰隊翻艇意外殉職的士官長陳志榮遺孀李慧君，懷抱陳志榮的遺腹女盼盼。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑，探望109年海軍陸戰隊翻艇意外殉職的士官長陳志榮遺孀李慧君，懷抱陳志榮的遺腹女盼盼。記者程嘉文/攝影

陸戰隊 海軍 國軍

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