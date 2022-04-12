國防部證實 後備指揮部再派官兵支援「快篩國家隊」

中國大陸總共12架次的運20A大型運輸機於塞爾維亞時間4月9日、10日先後抵達塞爾維亞首都貝爾格勒郊區的巴塔尼察空軍基地，據稱它們運載了塞爾維亞向中國採購的FK-3防空系統。這批防空系統究竟有什麼神奇，讓塞爾維亞捨近求遠，寧要它而不要俄羅斯的S400防空系統？

2022-04-12 18:50