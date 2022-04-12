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國防部證實 後備指揮部再派官兵支援「快篩國家隊」
國防部今晚證實，接獲「中央流行疫情指揮中心」指導，將再度動員後備指揮部人力，支援成立「快篩國家隊」，18日起派遣現退役後備官兵配合廠商執行民眾疫情快篩任務。
新冠肺炎疫情初起時，後備指揮部曾受命支援「口罩國家隊」投入現退役官兵到工廠協助生產口罩。包括台北市後備指揮部等單位今（12）日再度受命，要組成「快篩國家隊」，所屬幹部開始募集人力，到負責快篩業務的廠商報到，預定4月18日開始協助執行民眾快篩業務。
後備部隊獲令，參與「快篩國家隊」 者必須打完兩劑疫苗，工作時間為09至18時，不供餐，每周實施快篩一次。
針對後備指揮部要成立「快篩國家隊」案，國防部今天表示，國防部刻遵「中央流行疫情指揮中心」指導，與國內生產廠商聯繫及現勘中。後續人力支援，將依實際需求配合執行。
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