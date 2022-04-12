快訊

被里長害慘？張惠妹小巨蛋演唱會恐成絕響 經紀人這樣說

國防部證實 後備指揮部再派官兵支援「快篩國家隊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部證實 後備指揮部再派官兵支援「快篩國家隊」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今晚證實，接獲「中央流行疫情指揮中心」指導，將再度動員後備指揮部人力，支援成立「快篩國家隊」。圖/本報資料照
國防部今晚證實，接獲「中央流行疫情指揮中心」指導，將再度動員後備指揮部人力，支援成立「快篩國家隊」。圖/本報資料照

國防部今晚證實，接獲「中央流行疫情指揮中心」指導，將再度動員後備指揮部人力，支援成立「快篩國家隊」，18日起派遣現退役後備官兵配合廠商執行民眾疫情快篩任務。

新冠肺炎疫情初起時，後備指揮部曾受命支援「口罩國家隊」投入現退役官兵到工廠協助生產口罩。包括台北市後備指揮部等單位今（12）日再度受命，要組成「快篩國家隊」，所屬幹部開始募集人力，到負責快篩業務的廠商報到，預定4月18日開始協助執行民眾快篩業務。

後備部隊獲令，參與「快篩國家隊」 者必須打完兩劑疫苗，工作時間為09至18時，不供餐，每周實施快篩一次。

針對後備指揮部要成立「快篩國家隊」案，國防部今天表示，國防部刻遵「中央流行疫情指揮中心」指導，與國內生產廠商聯繫及現勘中。後續人力支援，將依實際需求配合執行。

快篩 疫情 國防部

延伸閱讀

北市府大樓再傳第二人確診 六樓新工處另名同仁也染疫

新北市府主計處員工確診 同科室員工快篩陰性

北一女教師快篩陽性 兩班級緊急停課3天

花蓮補習班病毒恐傳播數百人 縣府籲家長儘速快篩

相關新聞

國防部證實 後備指揮部再派官兵支援「快篩國家隊」

國防部今晚證實，接獲「中央流行疫情指揮中心」指導，將再度動員後備指揮部人力，支援成立「快篩國家隊」，18日起派遣現退役後...

專家批新公布「全民國防手冊」戰況脫節 空襲憑戶口名簿買物資最扯

國防部今天公布「全民國防手冊」，有專家閱後指出，手冊內容所假想的場景，非常類似八年抗戰時的「重慶大轟炸」，或1940年德...

陸運20載FK-3交貨 塞爾維亞為何捨近求遠 不買俄S400？

中國大陸總共12架次的運20A大型運輸機於塞爾維亞時間4月9日、10日先後抵達塞爾維亞首都貝爾格勒郊區的巴塔尼察空軍基地，據稱它們運載了塞爾維亞向中國採購的FK-3防空系統。這批防空系統究竟有什麼神奇，讓塞爾維亞捨近求遠，寧要它而不要俄羅斯的S400防空系統？

全民國防手冊 載明軍事要塞遭敵攻擊波及周邊民眾應處

國防部上午公布全民國防手冊，內容載明戰時防災避難基本知識。内容想定設定「軍事要塞遭敵砲彈襲擊，位處周邊之社區數百名居民不...

戰時停水聯絡水公司？全民國防手冊挨批與戰爭脫節

國防部全民防衛動員署上午公告「全民國防手冊（範本）」，內容號稱提供民眾面臨軍事危機及可能發生的災變時緊急應變資訊，做好生...

確診風暴教召新兵若要停召停徵 國防部說須符合此條件

國軍各營區陸續有新冠肺炎確診病例傳出，國防部上午表示國軍後備教召、新兵入營現在仍正常實施。國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。