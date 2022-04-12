全民國防手冊 載明軍事要塞遭敵攻擊波及周邊民眾應處

國防部上午公布全民國防手冊，內容載明戰時防災避難基本知識。内容想定設定「軍事要塞遭敵砲彈襲擊，位處周邊之社區數百名居民不幸被砲彈碎片波及」，敘明各單位因應之道。

全民國防手册第6節「醫療急救」明載想定：「軍事要塞遭敵砲彈襲擊，位處周邊之社區數百名居民不幸被砲彈碎片波及，造成受傷失血，民眾如何應處？」

手冊內容指出，部會業管權責，是由衛生福利部緊急醫療應變中心啟動大量傷患應變機制，即時掌握醫療資訊及跨區資源整合調度，保障就醫傷患獲得適當的安置與醫療照護。

地方政府業管權責，則是成立前進指揮所，衛生局、消防局及地區醫院開設應變醫療站、調度地區救護人力及輸具，給予傷患優先處理或轉送適當醫療院所救治。

村里長權責，則是在平時宣導並配合民安、萬安演習演練，戰時配合現場管制掌握民眾就醫及心緒情形，提供各項支援協調作業。