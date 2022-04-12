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戰時停水聯絡水公司？全民國防手冊挨批與戰爭脫節

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
全民國防手冊明載，戰時停水時「撥打1910自來水公司客服專線進行詢問或通報」。圖／取自全民國防手冊
全民國防手冊明載，戰時停水時「撥打1910自來水公司客服專線進行詢問或通報」。圖／取自全民國防手冊

國防部全民防衛動員署上午公告「全民國防手冊（範本）」，內容號稱提供民眾面臨軍事危機及可能發生的災變時緊急應變資訊，做好生存自助。但國家政策研究基金會副研究員揭仲讀後認為，手冊內容載明「停水時撥打1910自來水公司客服專線進行詢問或通報」，讓人覺得與戰時狀況脫節，相關單位不食人間煙火，籲重新檢討修訂。

揭仲檢視「全民國防手冊」內容：當民眾戰時遇民生必需品短缺時，手冊規定是「公告配售之時間地點，依所在鄉（鎮、市、區） 配售站通知，至指定配售站，按規定項目數量計價購買所配額之民生必需品」。

揭仲認為，換言之，若是戰時民眾還需要花錢買民生必需品，而且還要帶戶口名簿，如果因為空襲房屋被毀找不到戶口名簿或來不及帶錢怎麼辦？又戰時民眾要怎麼要得知政府公告的時間地點？難道政府認為戰時電視與手機一定能正常使用嗎？而如果是外籍人士沒有戶口名簿，該怎麼辦？尤其戰時民生物資要用賣的，難道是政府在發國難財嗎？

尤其手冊明載，戰時停水時「撥打1910自來水公司客服專線進行詢問或通報」，但怎麼能保證戰時「客服專線」還能打得通？學者酸：「這個客服專線是設在「國軍衡山指揮所」嗎？

揭仲認為，手冊中關於停電停水和民生必需品短缺時的處置，明顯只能應付平時的意外或天災，與戰時的狀況根本脫節，相關單位不食人間煙火，籲包括經濟部等應該重新檢討修訂。

停水 食人 國軍

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