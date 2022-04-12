快訊

小學作業改1錯字 全網看不出答案大崩潰

確診風暴教召新兵若要停召停徵 國防部說須符合此條件

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉上校。圖／國防部提供
國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉上校。圖／國防部提供

國軍各營區陸續有新冠肺炎確診病例傳出，國防部上午表示國軍後備教召、新兵入營現在仍正常實施。國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉表示，國防部隨時依照中央指引訂定規範並滾動式修正，目前按期程、按計畫推展各項戰演訓任務。但若疫情擴散警戒升級，「中央下令停止各類型集會活動」，國防部將於最短時間內召集相關單位完成評估，並在第一時間運用電話、多媒體、跑馬燈公告等方式通知應召的後備軍人與役男。

國防部上午舉行記者會，由於國軍各營區紛傳確診案例，嘉義陸軍精忠營區持續發生新訓役男確診，新兵徵集是否要暫停？列席的國防部人次室人事整備處處長孫進德表示，依地方衛生局及中央流行疫情指揮中心指導，國防部以最嚴謹的態度，來執行各項防疫措施；而經與內政部共同研商後，考量兵役公平及役男權益，目前仍按原計畫流路接訓。

而對於嘉義陸軍精忠營區持續發生新訓役男確診案例，陳怡蓉表示，國軍第一時間即啟動應變機制，並依嘉義縣政府衛生局及中央流行疫情指揮中心指導，以嚴謹的態度實施疫調、匡列接觸人員、就地隔離及全營區PCR篩檢等各項防疫措施，以降低社區擴散風險。目前官兵在營區隔離期間，採每日健康監測、環境清消、分艙分流、密集篩檢等管制作為，以降低感染風險。

她說，精忠營區目前確診個案，均屬疫調匡列範圍，無新增感染源，對於確診者，國防部一定提供最好的醫療照顧服務。

而對國防部有無制定警示訊號，如多少人在同一營區或同時有多少營區出現確診者時，國防部要暫停教召？陳怡蓉表示，國防部隨時依照中央指引訂定規範並滾動式修正，目前按期程、按計畫推展各項戰演訓任務。若疫情擴散警戒升級，中央下令停止各類型集會活動，國防部將於最短時間內召集相關單位完成評估，並在第一時間運用電話、多媒體、跑馬燈公告等方式通知召員與役男。

但她表示，國防部配合中央疫苗政策，我國軍人員新冠疫苗追加劑接種率已達85%。且化學清消作業能量充足，可以滿足營區每日清消工作，降低營區感染風險。而國軍醫療量能可即時提供國軍官兵完善的醫療照護；參加教勤召及軍事訓練役男，若本身有健康狀況疑慮，國防部均有專責聯絡窗口協助辦理停止徵集。

而近期疫情升溫，國軍官兵染疫是否會影響戰力？陳怡蓉表示，國軍依中央防疫指導及疫情現況，同步滾動式修正防疫具體措施，來強化人員進出營區篩檢等各項防疫作為。

她說，國防部會以正向面對疫情挑戰，用最嚴謹的態度執行各項防疫作為，來維持戰力完整。而因應此次社區疫情變化，國防部已於4月1日針對密閉空間、特定人員強化篩檢作業，並隨疫情變化，擴大官兵篩檢範圍及篩檢頻次，以有效阻斷感染源。

國防部 疫情 國軍

延伸閱讀

國防部公布全民國防手冊 「抗敵意識的展現」

國防部：國軍今晨執行「整體防空計畫演練」 狀況正常

嘉縣新增6例確診 5精忠營區新兵1職場接觸者

國防部：尋求指揮中心協助 制定「停止教召警訊」

相關新聞

主力戰車將步入黃昏？台灣國軍應把握的軍武改革契機

英國陸軍已確定將升級挑戰者2型主力戰車，並於日前在「萊茵金屬暨英國航太陸地系統公司」（RBSL）位於英國東北部的工廠開工，打造挑戰者3型主力戰車，做為英國陸軍未來二十年的地面作戰骨幹。

確診風暴教召新兵若要停召停徵 國防部說須符合此條件

國軍各營區陸續有新冠肺炎確診病例傳出，國防部上午表示國軍後備教召、新兵入營現在仍正常實施。國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉表示...

國防部公布全民國防手冊 「抗敵意識的展現」

國防部上午公布全民國防手冊，內容載明戰時防災避難基本知識。全民防衛動員署在手冊序文中指出，此手冊編輯目的，主要是提供民眾...

中科院上月取消試射 本月20起連3天試射「無限高」飛彈

中科院上月24、25日疑因外在干擾，取消飛彈試射，引起外界關注，不過，最新射擊通報出爐，將在本月20日起連續3天在台東三...

國防部：國軍今晨執行「整體防空計畫演練」 狀況正常

台北市、新北市清晨有戰機凌空，不少民眾被驚醒。國防部上午表示，國軍上午執行「整體防空計畫演練」，參演的單位與各項執行狀況...

國軍今晨實施「整體防空作戰計畫演練」 戰機接近城區

全台各都會區今晨都可聞戰機低空掠過的音爆聲，引起民眾注意。軍方表示，國軍今晨5點到7點實施「整體防空作戰計畫演練」，本季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。