確診風暴教召新兵若要停召停徵 國防部說須符合此條件

國軍各營區陸續有新冠肺炎確診病例傳出，國防部上午表示國軍後備教召、新兵入營現在仍正常實施。國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉表示，國防部隨時依照中央指引訂定規範並滾動式修正，目前按期程、按計畫推展各項戰演訓任務。但若疫情擴散警戒升級，「中央下令停止各類型集會活動」，國防部將於最短時間內召集相關單位完成評估，並在第一時間運用電話、多媒體、跑馬燈公告等方式通知應召的後備軍人與役男。

國防部上午舉行記者會，由於國軍各營區紛傳確診案例，嘉義陸軍精忠營區持續發生新訓役男確診，新兵徵集是否要暫停？列席的國防部人次室人事整備處處長孫進德表示，依地方衛生局及中央流行疫情指揮中心指導，國防部以最嚴謹的態度，來執行各項防疫措施；而經與內政部共同研商後，考量兵役公平及役男權益，目前仍按原計畫流路接訓。

而對於嘉義陸軍精忠營區持續發生新訓役男確診案例，陳怡蓉表示，國軍第一時間即啟動應變機制，並依嘉義縣政府衛生局及中央流行疫情指揮中心指導，以嚴謹的態度實施疫調、匡列接觸人員、就地隔離及全營區PCR篩檢等各項防疫措施，以降低社區擴散風險。目前官兵在營區隔離期間，採每日健康監測、環境清消、分艙分流、密集篩檢等管制作為，以降低感染風險。

她說，精忠營區目前確診個案，均屬疫調匡列範圍，無新增感染源，對於確診者，國防部一定提供最好的醫療照顧服務。

而對國防部有無制定警示訊號，如多少人在同一營區或同時有多少營區出現確診者時，國防部要暫停教召？陳怡蓉表示，國防部隨時依照中央指引訂定規範並滾動式修正，目前按期程、按計畫推展各項戰演訓任務。若疫情擴散警戒升級，中央下令停止各類型集會活動，國防部將於最短時間內召集相關單位完成評估，並在第一時間運用電話、多媒體、跑馬燈公告等方式通知召員與役男。

但她表示，國防部配合中央疫苗政策，我國軍人員新冠疫苗追加劑接種率已達85%。且化學清消作業能量充足，可以滿足營區每日清消工作，降低營區感染風險。而國軍醫療量能可即時提供國軍官兵完善的醫療照護；參加教勤召及軍事訓練役男，若本身有健康狀況疑慮，國防部均有專責聯絡窗口協助辦理停止徵集。

而近期疫情升溫，國軍官兵染疫是否會影響戰力？陳怡蓉表示，國軍依中央防疫指導及疫情現況，同步滾動式修正防疫具體措施，來強化人員進出營區篩檢等各項防疫作為。

她說，國防部會以正向面對疫情挑戰，用最嚴謹的態度執行各項防疫作為，來維持戰力完整。而因應此次社區疫情變化，國防部已於4月1日針對密閉空間、特定人員強化篩檢作業，並隨疫情變化，擴大官兵篩檢範圍及篩檢頻次，以有效阻斷感染源。