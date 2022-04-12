國防部公布全民國防手冊 「抗敵意識的展現」

國防部上午公布全民國防手冊，內容載明戰時防災避難基本知識。全民防衛動員署在手冊序文中指出，此手冊編輯目的，主要是提供民眾面臨軍事危機及可能發生的災變時緊急應變資訊，做好生存自助。而全民國防是全國民眾的整體力量與抗敵意識的展現，不僅是中央各部會的責任，同時也是各級政府、村里長應共同肩負的任務。

國防部上午舉行記者會說明全民國防手冊內容，同時公布於官網供民眾下載。國防部發言人孫立方在記者會中表示，這份全民國防手冊範本提供民眾作為安全準備與生存自助的參考。全動署物力動員處處長劉泰益表示，手冊主要是提供民眾面臨軍事危機及可能發生的災變時緊急應變資訊，以做好安全準備與生存自助。

手冊其中與「戰時可能發生的狀況」的章節，包括「空襲警報識別與避難」、「遭空襲後建築物倒塌失火避難資訊」、「空襲破壞後導致停電及停水資訊查詢與應處」、「戰災產生大量傷患之急救送醫」、「因應戰況，民生必需品短缺獲得途徑」、「家庭與個人先期完成防災（戰備）物資與救護準備」、「戶外生存之基本知識」、「遇突發緊急狀況報案專線」及「列管後備軍人相關動員資訊」。

手冊序文表示，全民國防是全國民眾的整體力量與抗敵意識的展現，不僅是中央各部會的責任，同時也是各級政府、村里長應共同肩負的任務，唯有做好萬全準備，方能保護自己，共同守護國家安全。