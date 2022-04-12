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中科院上月取消試射 本月20起連3天試射「無限高」飛彈

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
中科院上月24、25日疑因外在干擾，取消飛彈試射，引起外界關注，不過，最新射擊通報出爐，將在本月20日起連續3天在台東三仙台與屏東九鵬基地飛彈試射，最大彈道高度「無限高」。圖／擷取自漁業署官網
中科院上月24、25日疑因外在干擾，取消飛彈試射，引起外界關注，不過，最新射擊通報出爐，將在本月20日起連續3天在台東三仙台與屏東九鵬基地飛彈試射，最大彈道高度「無限高」。圖／擷取自漁業署官網

中科院上月24、25日疑因外在干擾，取消飛彈試射，引起外界關注，不過，最新射擊通報出爐，將在本月20日起連續3天在台東三仙台與屏東九鵬基地飛彈試射，最大彈道高度「無限高」。

根據漁業署公告的射擊通報，中科院分別在本月20、21及22日共計3天，晚間7點40分至9點10分止，在台東成功鎮三仙台及屏東旭海九鵬基地進行試射，管制範圍包括綠成功、旭海、綠島及蘭嶼海空域。

上月24、25日兩天，中科院原定飛彈試射，但接連未見飛彈發射，最後無預警取消，人員撤離，引起外界關注。知情人士指出有外在干擾，中科院則回應因事關機密，不做評論。

軍事專家漁根據業署公告的射擊通報圖示研判，此次射擊應是弓三增程型飛彈，若是雄昇飛彈，其圖示應為「倒L」型，飛彈從屏東九鵬基地射出後，穿越綠島、蘭嶼轉向宜蘭外海，並來回飛行，較符合雄昇軌跡。

飛彈 中科院 屏東

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