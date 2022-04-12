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國軍今晨實施「整體防空作戰計畫演練」 戰機接近城區

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍F-16V戰機緊急升空。 圖／軍聞社
空軍F-16V戰機緊急升空。 圖／軍聞社

全台各都會區今晨都可聞戰機低空掠過的音爆聲，引起民眾注意。軍方表示，國軍今晨5點到7點實施「整體防空作戰計畫演練」，本季操演已結束，明天不會再有相關演練。

國軍今晨實施「整體防空作戰計畫演練」，北部第三作戰區結合「戰備月」，地面防空部隊模擬對空目標實施追瞄，陸航部隊也同時實施地空作戰演練。許多城區如台北市、新北市等，今日清晨都可聞戰機的音爆聲。包括F-16、IDF戰機都參與演練。

「整體防空作戰計畫演練」過去稱為「聯翔操演」，是空軍防空作戰對抗演練，現在納入地面部隊實施整體防空，每季實施一次。民眾清晨耳聞有戰機巨大發機聲，是部分戰機接近都會區模擬攻擊軍，讓地面防空部隊實施追瞄。這項操演今晨結束，為時兩個小時。

戰機 國軍

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