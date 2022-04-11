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國防部明公布「全民國防手冊」 內容有戰場生存知識

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部明天上午將舉行記者會，公布「全民國防手冊（範本）」，内容有11個章節。圖／國防部提供
國防部明天上午將舉行記者會，公布「全民國防手冊（範本）」，内容有11個章節。圖／國防部提供

國防部明日將舉行線上記者會，公布「全民國防手冊（範本）」。國防部說，手冊是參考瑞典、日本等國家類似手册編印而成，內容有空襲避難與生存基礎知識等，民眾屆時可網路下載。

國防部今天表示，「全民國防手冊（範本）」編纂目的是提供民眾面臨軍事危機及可能發生的災難時緊急應變資訊，以做好安全準備及生存自助。手冊特色則是蒐整緊急應變QR code資訊便於查詢。同時搭配生動活潑插圖，適用不同年齡層民眾參考。手冊設計戰時想定問答，引導民眾進入實況場景。

國防部說，手冊內容分述中央、地方政府及村里職責。結合地區實況，查詢避難、醫護及物資資訊。

國防部稱，手冊參考瑞典、日本等國家類似手冊，整合各部會、縣市政府及專家學者資訊，完成手冊編纂。全冊分為11個章節，包括生存基礎知識、防災(戰備)物資及救護準備、民生必需品短缺應處、醫療急救、停水停電應處、建物倒場失火應處、空襲警報與防空避難與後備軍人動員資訊等。

國防部預計明日上午10時將手册內容公布在國防部全球資訊網，民眾可網路下載。

國防部 空襲 日本

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