國防部籲交通部 提供戰備偵巡車隊道路優先使用權

陸軍各聯兵旅戰甲車隊現在密集在一般道路上執行戰備偵巡，但事故意外頻傳。國防部副部長柏鴻輝今天在立法院坦承，今年1到4月至今，戰備偵巡車隊已肇生10起意外案件，國防部已向交通部提出戰備偵巡戰甲車的道路優先使用權，他呼籲此事應尋求部會間的共識。

立法院外交及國防、司法及法制委員會今聯席初審通過「妨害兵役治罪條例部分條文修正草案」，刪除國民兵等條文。民進黨立委林淑芬質詢時表示，國軍戰備偵巡的戰甲車每天都要上一般道路，「靠北長官」網站上有戰備偵巡士兵反應，國軍車隊比廟會隊伍還不如，廟會隊伍可封街或交管，能優先走，但國軍執行戰備任務車隊卻沒有這個待遇。

立委進一步引述軍中抱怨表示，偵巡車隊且白天怕擾民，因此偵巡時間常選在凌晨，且用大馬路怕擾民，因此選小路，而士兵沒睡覺又開小路，戰甲車與民車一起行駛在一般道路上，細故難免。

柏鴻輝回應表示，國防部在今年1月20日已就戰備偵巡戰甲車的道路優先使用權向交通部提出，戰備活動時國軍車隊是否有道路優先使用權，應尋求共識。他坦承，國軍戰備偵巡車隊今年就已肇發10件道路意外。

林淑芬說，先前大部分意外都歸責軍方，造成人民財產損失，軍方該有的制度要管理好，現在裝甲車駕駛受訓前要有民用小客車駕照，但戰車駕駛並沒有規範。立委批評，戰車駕駛沒有一般道路的駕照，車隊又未提供交管，因此事故頻傳。裝甲兵的訓練實施計畫必須更新，對交通道路規則、號誌必須先有教育機制。

她提出照片表示，戰甲車現在每天要上道路，視線死角很多，國軍也要教育一般用路人，對戰甲車必須保持距離，以免發生意外，不然許多摩托車就騎到戰車前，戰車駕駛其實看不到前方死角，危險的嚴重性如同大貨車內輪差。

陸軍參謀長章元勳坦承，先前因戰車強度高，因此未納入（戰車駕駛須具小客車駕駛），現在會修正。柏鴻輝則表示，現正進行當中，會馬上作，馬上改進。