放棄海域管轄權讓韓艦搜救？國搜中心：未違反規定無爭議

獅子山共和國籍貨輪「KYOTO 1」，7日在澎湖海域發出遇險信號，經確認船上6名韓籍船員失蹤，台灣和韓國共同執行人道救援。日前有軍事專家批評容許韓國海巡艇艦進入我內水值勤，是台灣放棄海域管轄權，顏面掃地，對此，國搜中心表示，本案未違反入境規定且事涉人命搜救，無海事管轄權爭議。

國搜中心指出，4月7日6點23分，台北任務管制中心通報，外籍貨輪「KYOTO 1」在澎湖海域發出遇險信號，經本中心通報海巡署出動海巡艇，於7點23分抵達現場呼叫均無回應，遂請韓國搜救中心協助聯繫船東。

下午1點41分，韓國搜救中心回報船上6名韓國籍船員均失聯，我方立即加派海巡艦艇前往搜救，並於下午2點57分出動空勤總隊搜救機前往空搜。

下午4點47分，韓國搜救中心表示基於該6名船員皆為韓國人，欲派遣韓國海巡艦艇前往現場共同搜救，經詢問交通部航港局，國搜中心同意韓國海巡艦艇進入我方海域共同搜救。

國搜中心表示，此案是基於搜救無國界的人道救援精神，經我國同意，韓國海巡艦艇得以前往澎湖海域搜救，並無海事管轄權爭議。

國搜中心補充說，我國海巡艦艇也有遠赴他國海域救援我國漁船的案例，像是2020年12月30日，我國蘇澳籍「永裕興18號」漁船在夏威夷中途島附近海域失聯，美國搜救中心派遣定翼機搜尋定位，附近友船因海象惡劣無法前往救援，海巡署遂於2021年1月11日出動「巡護8號」前往搜救。

消防署指出，國際海事組織（IMO）針對各國周邊海域都有劃定一塊一塊的搜救區域，像美國海域很大，他們就有9個搜救協調中心（RCC），夏威夷1個、加州1個等，而台灣則是1個Taipei RCC。

任何國家（A國）的搜救資源想進到他國（B國）的搜救責任區協助搜救，必須先徵得B國搜救協調中心（RCC）同意，並依其現場指揮官調度下協同搜救。

消防署說，基於人道救援立場，各國RCC間的相互支援合作經常發生，我國和美國、日本、菲律賓及大陸之間也常有這樣的合作，這次就是韓國RCC提出派船協助救援需求，我國RCC同意後，韓國才派遣公務船來我國搜救責任區協助搜救。