海軍對美採購反潛直升機案 柏鴻輝：重新審查中

針對海軍編列預算計畫採購12架MH-60R海鷹反潛直升機，國防部副部長柏鴻輝上午在立法院表示，國防部正在審查，若不能執行，一定向立法院報告。而立委關切此案現階段我方應將發價書需求信函送美國，柏鴻輝說，這是機密預算，他要在機密會議說明，他無法在這裡回答。

立法院外交及國防、司法及法制委員會今舉行聯席會議，審查「妨害兵役治罪條例部分條文修正草案」，民進黨立委蔡適應質詢表示，陸軍在預算解凍報告披露有可能採購AH-64E攻擊直升機新機，陸軍參謀長章元勳否認表示，沒有這個案子。立委同時追問，海軍計畫採購12架MH-60R直升機，預算業經立法院三讀通過，國防部會否將發價書需求（LOR for LOA）送美國？

列席的海軍參謀長蔣正國回應表示，此案是編在機密預算中，需求信函已報國防部。柏鴻輝也表示，已收到此案。至於此案會否送美國？柏鴻輝說，現在審查中。經立委追問，柏鴻輝說，此案要從需求的價位，再看我方編列價位進行考量。

對於立法院通過的預算額度，與我方應送出的LOR for LOA是否相同？蔣正國說，當時是依據其他國家採購相同裝備價格所擬定，但實際上仍須以實際發價書而定。立委追問，所以要請美方發出（發價書）啊？「所以國防部現在要審查就有可能不發囉？」柏鴻輝說，LOR for LOA後價格會回來，但此案我方也自其他國家採購情況評估價錢。

蔡適應批評，若此案還在行政單位研討，僅是詢問階段，他沒有意見，但此案已送國會編成預算案並三讀通過，國防部之舉是不尊重國會，海空軍直升機案都在立法院已通過預算案後，國防部才發現不能執行，價格落差太大，立法院預算根本是白審的。柏鴻輝則說，若有任何決定會報告。國防部絕對會按立法院審查結果來執行，而若不能執行，一定回立法院來報告，並經立委同意。

立委再度追問，按程序LOR for LOA是否要送美國？柏鴻輝說，這是機密預算，他要在機密會議說明，他無法在這裡回答。