空軍：UH-60M直升機加裝夜搜裝備案已申請全案取消

空軍參謀長黃志偉上午在立法院證實，空軍UH-60M直升機加裝夜視裝備案，已申請全案取消。此案不管是原機構改或採購新機，價格都超過現有國防整體資源所能負荷。

立法院外交及國防、司法及法制委員會今舉行聯席會議，審查「妨害兵役治罪條例部分條文修正草案」，民進黨立委蔡適應質詢表示，空軍UH-60M直升機加裝夜視裝備案，一是原機構改、一是採購新機，空軍最新說法是仍採原機構改。

黃志偉回應表示，此案由國防部審辦中，但傾向以空軍有6架已具備夜搜性能如EC225、S-70C等，在國家整體資源考量下，以現有6架來執行任務；他進一步說，現有提出兩個方案，在國防整體資源下，都超過我方所能負擔。

黃志偉說，此案原機構改我方編列台幣19億餘元，但美方報價為43億元，新機5架買下來則要180億元。立委詢問，所以「全案取消？」黃志偉回應：是，但全案程序還在走（向國防部呈報）。