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中科院UDS反無人機全系統 114年進駐北市博愛特區

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中科院反無人機UDS系統。圖／取自中科院影片
中科院反無人機UDS系統。圖／取自中科院影片

憲兵司令部向中科院採購「營區式遙控無人機防禦系統」，預計114年部署到台北市博愛特區內的寶慶營區，未來包括總統府周邊5公里的無人機起降，都會被系統中的預警雷達掌握。

根據軍方向立法院所提報告，陸、海、空軍都向中科院採購國造的「遙控無人機防禦系統」，全系統包括偵測距離5公里的預警雷達與被動偵測系統、偵測距離2公里的光電目獲系統，與射程5公里的射頻干擾系統。但全系統相當笨重，尤其預警雷達，如海軍只買43把干擾槍，陸軍則採購5套遙控無人機防禦系統、232把干擾槍；空軍未透露系統數量，但表示考量靈活配置，也只買干擾槍，將建置於全台45處包括機場、戰管雷達、防空陣地等。憲兵則採購兩套全套性的營區式裝備，強化衛戍區維安。

憲兵指揮部向立法院報告表示，該部採購中科院承製的「遙控無人機防禦系統」，委製協議書已於上個月簽定，將採購營區式「遙控無人機防禦系統」兩套，分別於112年部署大直博愛營區、114年部署寶慶營區。

憲兵指揮部表示，採購營區式「遙控無人機防禦系統」，是防範無人機對衛戍區內關鍵基礎設施、重要護目標與重要指揮機構等處入侵偵蒐、剌探軍情與破壞，確保衛戍區安全。

大直博愛營區是國防部所在，寶慶營區則位於博愛特區內，原是國防部舊址，是「復安專案」與「萬鈞計畫」特種車輛集結地，防務都由憲兵指揮部負責。

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