快訊

單日本土恐破萬？醫估17天 示警中南部恐挺不住

空軍司令部：「精盾操演」邀陸軍特戰擔任假想敵

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍司令部表示，每季的「精盾操演」計畫邀請現役陸軍特戰部隊擔任假想敵。記者曾吉松／攝影
空軍司令部表示，每季的「精盾操演」計畫邀請現役陸軍特戰部隊擔任假想敵。記者曾吉松／攝影

有立委建議空軍，應考慮比照國事務專員方式，以民間待遇聘雇退役特戰部隊人員，提升重要目標防護效能。但空軍司令部表示，特戰專長現階段未納入招募範疇，但未來可考量以後備戰士方式進行招募。而每季的「精盾操演」，也計畫邀請現役陸軍特戰部隊擔任假想敵。

空軍司令部向立法院報告表示，國防部已令頒國軍111年後備戰士志願役在營服役實施計畫，各軍種招募專長圴為高階專長，如飛行員與修護等，特戰專長未納入招募範疇，後續配全國防部全動署每月後備戰士招募成效檢討會，研討以「後備戰士」方式招募退役特戰人員協防空軍營安的可行性。

空軍司令部表示，配合每月營安演練及每季「精盾操演」時機，以支援協定方式邀請陸軍特指部現人員擔任假想敵，針對所屬營區實施反覘作業，運用沙盤演練實施攻防，模擬戰場實況，強化雙方作戰效能。

據了解，精盾操演是空軍各部隊營安防護演練。

空軍 特戰 國防部

延伸閱讀

空軍：對美採購6套DB-110新型偵照莢艙 114年交運台灣

空軍鷹式飛彈明年除役 綠島突擊排將撤？

陸軍嘉義縣精忠營區確診傳播鏈加7 已16人確診

陸軍嘉義縣中坑營區2名新兵確診 疫調釐清中

相關新聞

空軍司令部：「精盾操演」邀陸軍特戰擔任假想敵

有立委建議空軍，應考慮比照國事務專員方式，以民間待遇聘雇退役特戰部隊人員，提升重要目標防護效能。但空軍司令部表示，特戰專...

外島20公厘近程自動防禦武器系統 國軍提前完成部署

防禦共軍近期有近空挑釁與單兵突破防線的行為，海軍與陸軍在烏坵與東引等地部署具備空地防禦性能的「20公厘近程自動化防禦武器...

F-22戰機意外事故頻傳 重大瑕疵讓美軍不得不汰換？

美國空軍汰除佛羅里達州艾格林基地全部33架F-22戰機，艾格林基地今年3月22日發生一起F-22降落事故，前方機鼻鼻輪故障，造成機鼻著地。去年艾格林基地也發生過同樣的F-22鼻輪故障意外事件，美軍全面檢修艾格林基地的F-22與抽檢其他基地F-22戰機機隊的10%數量，結果發現每五架F-22就有一架的機輪裝置故障，總共有近40架必須檢修，幾乎是美軍全部F-22戰機的五分之一。...

空軍：對美採購6套DB-110新型偵照莢艙 114年交運台灣

空軍司令部向立法院報告表示，空軍對美採購6套RF-16戰機DB-110新型偵照莢艙，主要裝備預計於114年完成交運。

空軍鷹式飛彈明年除役 綠島突擊排將撤？

在台服役超過30年的空軍鷹式飛彈系統，陸軍司令部日前向立法院進行項廢彈處理情況報告時，披露國防部已核定於112年除役。由...

中共與索國安全協定 若取軍事基地在太平洋軍力延伸5千公里

中國大陸對南太平洋島國的影響日深，2019年與我斷交改與大陸建交的所羅門群島（我譯索羅門群島）最近與大陸簽署「雙邊安全合作框架協定」，根據協議，中方可依索方邀請派駐軍隊維持社會秩序等。澳洲媒體最新消息，大陸國企「中航國際成套設備」有意於伊沙貝爾省承租一片土地75年，以便推動中國解放軍海軍基礎設施工程。 多項消息曝光後引發澳美反對，澳洲指責中方想在索羅門群島建設軍事基地，引發國際關切。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。