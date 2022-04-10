空軍司令部：「精盾操演」邀陸軍特戰擔任假想敵
有立委建議空軍，應考慮比照國事務專員方式，以民間待遇聘雇退役特戰部隊人員，提升重要目標防護效能。但空軍司令部表示，特戰專長現階段未納入招募範疇，但未來可考量以後備戰士方式進行招募。而每季的「精盾操演」，也計畫邀請現役陸軍特戰部隊擔任假想敵。
空軍司令部向立法院報告表示，國防部已令頒國軍111年後備戰士志願役在營服役實施計畫，各軍種招募專長圴為高階專長，如飛行員與修護等，特戰專長未納入招募範疇，後續配全國防部全動署每月後備戰士招募成效檢討會，研討以「後備戰士」方式招募退役特戰人員協防空軍營安的可行性。
空軍司令部表示，配合每月營安演練及每季「精盾操演」時機，以支援協定方式邀請陸軍特指部現人員擔任假想敵，針對所屬營區實施反覘作業，運用沙盤演練實施攻防，模擬戰場實況，強化雙方作戰效能。
據了解，精盾操演是空軍各部隊營安防護演練。
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