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單日本土恐破萬？醫估17天 示警中南部恐挺不住

外島20公厘近程自動防禦武器系統 國軍提前完成部署

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中科院產製岸置型「近程自動化防禦武器系統」。圖／取自中科院官網
中科院產製岸置型「近程自動化防禦武器系統」。圖／取自中科院官網

防禦共軍近期有近空挑釁與單兵突破防線的行為，海軍陸軍在烏坵與東引等地部署具備空地防禦性能的「20公厘近程自動化防禦武器系統」，海軍與陸軍司令部向立法院報告，烏坵陣地今年6月即可完成裝備組裝及驗收，東引陣地則於今年底全系統驗收。

中科院表示，岸置型的「近程自動化防禦武器系統」，是依據本、外島作戰環境研發，並具備影像辨識、目標追鎖及聯合集火等彈道解算、射控追瞄與精密伺服系統，可確保達到「快、猛、狠、準」的火力及降低人員戰損，可大幅提升國軍近戰防禦武器的聯合擊殺能力。

海軍與陸軍合計編列十餘億元進行「20公厘近程自動化防禦武器系統」陣地部署。海軍司令部日前向立法院報告表示，海軍已於110年10月8日完成遙控槍塔等4項武器系統測試，陣地工程計土木及電氣工程，均於110年12月完工及驗收。

海軍司令部表示，為利及早提升烏坵守備戰力，原預畫111年12月份完成武器裝備組裝及驗收，現規劃提前於3月份裝備啟運，6月份完成裝備組裝及驗收。

而陸軍部分，陸軍司令部報告表示，東引多個陣地工程已在3月底完成，預計5-7月將武器系統前運、8-9月進行武器系統安裝及調教校、9月進行操作人員全系統教育訓練、10至11月由陸軍進行全系統驗收。

中國湄洲島李姓男子今年3月27日偷渡到金門烏坵，上岸立即陸戰隊逮捕，但仍被視防務漏洞；東引數月前則有中共一架運12航機迫近，引發爭議。

海軍 陸軍 立法院

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