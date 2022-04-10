空軍：對美採購6套DB-110新型偵照莢艙 114年交運台灣

空軍司令部向立法院報告表示，空軍對美採購6套RF-16戰機DB-110新型偵照莢艙，主要裝備預計於114年完成交運。

為彌補鳳眼偵照莢艙後勤維保困難及無夜間偵照能力的限制，空軍籌購具備長距離、全空層及日夜間偵照能力暨即時影響傳輸功能新式莢艙，滿足未來台海作戰環境，但109年度預算6096萬8千元，卻因發價書未簽署而報繳；110年度預算執行率截至10月31日僅執行77%，全案整體於110年6月29日核定修訂延長期程至118年。期程嚴重延宕達5年

但國防部空軍司令部日前向立法院報告表示，此案已於110年12月15日完成第二期軍購款支付，年度預算執行率已達98%，全案執行期程合美方發價書調整為109年-118年，總預算未增加且採購品項未減少，主要裝備可於114年完成交運，115年至118年是美方後續維持的相關訓練、維護及服務工項。

美國2020年宣布軍售台灣6套供F-16V（Block70）使用的MS-110偵照莢艙，總金額為新台幣96億3162萬元。所採購的DB-110是雙頻段110英寸焦距偵察系統，能日夜從「最低點」80多海浬的遠距離範圍內，攝得高分辨率圖像。海峽兩岸最近距離是新竹南竂漁港與福建平潭島之間約125公里空域，配備此型偵照莢艙的F-16戰機在我方海域即可攝得共軍東南沿海軍事動態。