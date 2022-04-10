空軍鷹式飛彈明年除役 綠島突擊排將撤？
在台服役超過30年的空軍鷹式飛彈系統，陸軍司令部日前向立法院進行項廢彈處理情況報告時，披露國防部已核定於112年除役。由於該型彈於本島外，另有以「突擊排」型式部署於綠島嵌制西南防空識別區南緣，空軍司令部正考量以其他系統入替，如三五砲、麻雀飛彈結合天兵雷達，或撤離現址，直接由本島天弓三型防空飛彈或由未來接防台東的新F-16C/D戰機聯隊直接涵蓋，撤離前緣。
對此，空軍司令部上午表示，空軍建軍作為，均依敵情威脅及防衛作戰需求完整周密規劃，確保國家安全。媒體查證內容涉及兵力部署與部隊任務，空軍不予評論。
陸軍司令部日前向立法院進行一項廢彈處理情況報告時，披露將有空鷹式等2型防空飛彈系統將分別汰除，分別有51枚與249枚，已自去（110）年起增加執行該2型飛彈銷毀。
而除鷹式飛彈外，據了解，另一型防空飛彈研判是八軍團四三砲指部正在汰換的陸射式欉樹防空飛彈，現正陸續以國造劍二陸射型防空飛彈取代。
陸軍報告中披露，鷹式等2型飛彈系統已服役超過30年，經評估已無研改或延壽可行性，國防部核定該2型系統於112年底完成裁撤，並由新式武器接替防空戰備任務。
在共軍積極挑釁我西南空防之初，空軍以應急方式，整合一鷹式飛彈系統以突擊排型式，前進部署綠島，收其雷達能照明目標，但參數不參敏感，但陣地原是中科院遙測站，角度不佳，且維修不易。空軍防空暨飛彈指揮部近年積極換裝天弓三防空飛彈，接替鷹式飛彈任務，去年底前已完成東部與西南部部署，射程已可涵蓋巴士海峽。
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