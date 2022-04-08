不受64歲屆齡退役限制 參謀總長陳寶餘獲總統核定延任一年

國防部今(8)日表示，參謀總長陳寶餘上將，業奉總統核定延長服役1年，於111年5月1日生效。

陳寶餘原月府屆齡退役，但立法院三讀通過「陸海空軍軍官士官服役條例」，內容新增「參謀總長服現役最大年齡得由總統核定延長」，參謀總長得不受64歲屆齡退役的限制。陳寶餘是首位適用者，可主操今年漢光演習。

國防部指出，參謀總長陳寶餘上將，自110年7月1日調任本職，期間負責軍令事務指揮軍隊，掌理軍事訓練、人事整備、情報蒐研、軍事部署、建軍備戰及國防資源分配與執行等事項，運籌得宜。

國防部進一步表示，陳寶餘111年5月1日屆滿最大服役年齡64歲，基於整體防衛作戰需要，依今(111)年1月19日修正公布「陸海空軍軍官士官服役條例」第6條，奉總統核定延長服役1年，俾利國防政策延續及整體建軍規劃發展。