嘉義縣7名新兵1名大學生共8人確診 足跡公布

嘉義縣長翁章梁下午帶衛生局長趙紋華，召開線上記者會，公布8例確診案，包括7名陸軍精忠營區新兵，軍營傳播鏈未再擴大，今天新增1名中正大學生確診，感染源為外縣市。

8確診案例，包括案25863中正大學生，以及精忠營區7案（含6日公布5例），分別為案25432、案25433、案25434、案25435、案25475、案25694、案25591，都是入伍新兵。

案25863是為中正大學學生，2日至4日與社團友人共7人，前往外縣市旅遊，4日接獲外縣市細胞簡訊，6日出現症狀未進校園上課，自行快篩陽性，經衛生局安排PCR採檢陽性確診，已就醫治療，匡列密切接觸者16人都居家隔離，縣府已進行相關足跡清消，相關業者暫停營業2日。

案25863，1日搭火車回北部，2日至4日與社團友人搭火車外縣市旅遊，4日接獲外縣市確診者足跡重疊細胞簡訊，當日搭乘南下自強號149車次12車13-15座位，後轉搭區間車3297車次，晚上10點40分抵民雄火車站，並前往湯師傅用餐。

5日學校放假期間參與社團團練，共10人參加，晚上9點到11點於中正大學對面七里香內用飲料，6日出現頭痛發燒等症狀未進校園上課，由同學協助購買快篩試劑篩檢陽性，經衛生局安排PCR採檢確診，匡列團練等密切接觸者16人居家隔離。

精忠營區案新增2例確診，合計確診9人都是入伍新兵，外假人員194人完成篩檢，125人陰性，其餘69人等待報告中，衛生局偕同中央CDC、專家進入營區實地勘察也提出3項措施，包括全營新兵就地居家隔離，落實分艙分流管理，衛浴設備分批固定人員使用並加強清消。