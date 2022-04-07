退輔會主委馮世寬：美軍退役教官曾至空軍TOP GUN協訓

俄烏戰事中美方有退役軍人前往烏克蘭協訓軍隊，上午有立委在立法院關切此事，建議退輔會擴大與美退伍軍人組織交往，比照這樣的模式協訓我軍，「可協訓又可避免敏感」。退輔會主委馮世寬說，過去空軍的TOP GUN就有他們的教官進來。

馮世寬今率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務概況報告，民進黨立委林俊憲除關切退輔會駐美官員在美所為何事外，同時表示烏克蘭戰爭，美國退伍軍人也扮演特殊角色，前往烏克蘭協訓軍隊，他建議退輔會應加強退伍軍人組織更深的交流，比照相同模式，「可協訓又可避免敏感」。

空軍出身的馮世寬答詢表示，退輔會已積極與美國退伍軍人組織擴大交往，包括美軍在海外的退伍軍人，「空軍TOP GUN就有他們的教官進來」。

空過去在台東志航基地737聯隊下設有「戰術訓練中心(TTC)」，下轄46中隊(F-5E/F戰機)與空儀組(ACMI)兩個單位，其中46中隊被稱為台灣版「TOP GUN」，而由於ACMI空戰演練儀的置，包括新加坡等國空軍部隊都曾秘密來台受訓。46隊已於2012年裁撤，空軍現在使用的是中科院自製的ACTIS空戰即時演訓系統。