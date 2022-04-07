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退輔會主委馮世寬：美軍退役教官曾至空軍TOP GUN協訓

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會主委馮世寬今率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務概況報告。圖／本報記者攝
退輔會主委馮世寬今率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務概況報告。圖／本報記者攝

俄烏戰事中美方有退役軍人前往烏克蘭協訓軍隊，上午有立委在立法院關切此事，建議退輔會擴大與美退伍軍人組織交往，比照這樣的模式協訓我軍，「可協訓又可避免敏感」。退輔會主委馮世寬說，過去空軍的TOP GUN就有他們的教官進來。

馮世寬今率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務概況報告，民進黨立委林俊憲除關切退輔會駐美官員在美所為何事外，同時表示烏克蘭戰爭，美國退伍軍人也扮演特殊角色，前往烏克蘭協訓軍隊，他建議退輔會應加強退伍軍人組織更深的交流，比照相同模式，「可協訓又可避免敏感」。

空軍出身的馮世寬答詢表示，退輔會已積極與美國退伍軍人組織擴大交往，包括美軍在海外的退伍軍人，「空軍TOP GUN就有他們的教官進來」。

空過去在台東志航基地737聯隊下設有「戰術訓練中心(TTC)」，下轄46中隊(F-5E/F戰機)與空儀組(ACMI)兩個單位，其中46中隊被稱為台灣版「TOP GUN」，而由於ACMI空戰演練儀的置，包括新加坡等國空軍部隊都曾秘密來台受訓。46隊已於2012年裁撤，空軍現在使用的是中科院自製的ACTIS空戰即時演訓系統。

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