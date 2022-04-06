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陸軍嘉義崎頂營區役男染疫擴大 嘉縣下午2點半記者會

聯合報 / 記者魯永明莊祖銘／嘉義即時報導
陸軍第十軍團所屬嘉義縣梅山鄉崎頂營區101旅2名役男，昨天下午身體不適就醫，篩檢判定陽性確診，役男收治，營區群聚，化學兵進駐全營區清消。資料照片，記者魯永明／翻攝
陸軍第十軍團所屬嘉義縣梅山鄉崎頂營區101旅2名役男，昨天下午身體不適就醫，篩檢判定陽性確診，役男收治，營區群聚，化學兵進駐全營區清消。資料照片，記者魯永明／翻攝

陸軍第十軍團所屬嘉義縣梅山鄉崎頂營區101旅2名役男，昨天下午身體不適就醫，篩檢判定陽性確診，役男收治，衛生局展開疫調釐清是營外或營區感染，營區群聚，軍方全營區清消，大林慈濟醫院醫護人員進駐篩檢PCR；據了解，與疫男同單位的役男又傳染疫，累計共7人染疫，縣長翁章梁下午2點半直播記者會說明。

傳出確診疫男單位是梅山鄉崎頂營區101旅，去年新編成旅部，接訓新兵及教召人員。據了解，2名役男上月29日進入101旅受二階段訓，此批受訓約290人、多數為桃園人，原預計5月4日撥交其他單位。但2人昨天下午1點多向幹部反映身體不適，送大林慈濟醫院篩檢時確診陽性，隨即依國防部及地方衛生單位指導實施隔離。

101旅政戰部說，接獲2名疫男確診通知，立即啟動應變作業程序，衛生局協調大林慈濟進駐，對接觸者實施PCR篩檢；另隔離與區隔人員，均按規定實施分艙、分流，化學兵進駐營區消毒，展開疫調作業，持續監控與掌握人員身體健康及心緒狀況。

崎頂營區目前接訓新兵，以及常備兵共數百人，新訓及教召未喊停，崎頂及中坑營區都是新兵及教召訓練中心；衛生局說，2名新兵如何確診感染？是否接觸足跡？還在疫調釐清中，翁章梁下午2點半開線上記者會。

陸軍第十軍團所屬嘉義縣梅山鄉崎頂營區101旅2名役男，昨天下午身體不適就醫，篩檢判定陽性確診，役男收治，營區群聚，化學兵進駐全營區清消。資料照片，記者魯永明／翻攝
陸軍第十軍團所屬嘉義縣梅山鄉崎頂營區101旅2名役男，昨天下午身體不適就醫，篩檢判定陽性確診，役男收治，營區群聚，化學兵進駐全營區清消。資料照片，記者魯永明／翻攝
陸軍第十軍團所屬嘉義縣梅山鄉崎頂營區101旅2名役男，昨天下午身體不適就醫，篩檢判定陽性確診，役男收治，營區群聚，化學兵進駐全營區清消。圖／十軍團提供
陸軍第十軍團所屬嘉義縣梅山鄉崎頂營區101旅2名役男，昨天下午身體不適就醫，篩檢判定陽性確診，役男收治，營區群聚，化學兵進駐全營區清消。圖／十軍團提供

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