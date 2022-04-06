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陸軍101旅爆新兵染疫 落實人車管制 附近店家不擔心

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
陸軍十軍團精忠營區昨爆兩新兵染疫，軍方和嘉縣衛生局隨即對營區展開清消。圖／十軍團提供
陸軍十軍團精忠營區昨爆兩新兵染疫，軍方和嘉縣衛生局隨即對營區展開清消。圖／十軍團提供

陸軍第十軍團所屬嘉義縣梅山鄉崎頂營區101旅2名役男，昨天下午身體不適就醫，經篩檢陽性確診，此梯次新兵入伍受二階訓將近百人，多從北部下來，但附近店家表示，如今營區管制人員進出，且疫情流感化，不擔心影響生活。

據了解，兩名役男上月29日進入101旅受二階段訓，此批受訓約290人、多數為桃園人，原本預計5月4日撥交其他單位。但兩人昨天下午1點多向幹部反映身體不適，送大林慈濟醫院入院篩檢時確診陽性，隨即依國防部及地方衛生單位指導實施隔離。

嘉義縣衛生局表示，目前仍在匡列相關接觸者，下午兩點半開記者會說明案情，第十軍團指出接獲通知後，已啟動應變作業程序，對密切接觸者PCR篩檢。另，往後課程將持續，將隔離與區隔人員，均按規定實施分艙、分流，並同步進行營區消毒及疫調等作業。

附近店家表示，昨天下午確實頻繁聽到救護車聲響，園區內士官兵平時會外出散步，假日也會到軍用品店採購，但昨天傳出疫情後就很少看到人車外出。如今疫情已流感化，店家說，只要落實防疫措施，勤洗手、戴口罩，其實也無需過度緊張。

國軍資料照片，記者莊祖銘／翻攝
國軍資料照片，記者莊祖銘／翻攝
國軍資料照片，記者莊祖銘／翻攝
國軍資料照片，記者莊祖銘／翻攝
國軍資料照片，記者莊祖銘／翻攝
國軍資料照片，記者莊祖銘／翻攝
陸軍十軍團精忠營區昨爆兩新兵染疫，軍方和嘉縣衛生局隨即對營區展開清消。圖／十軍團提供
陸軍十軍團精忠營區昨爆兩新兵染疫，軍方和嘉縣衛生局隨即對營區展開清消。圖／十軍團提供
陸軍十軍團精忠營區昨爆兩新兵染疫，軍方和嘉縣衛生局隨即對營區展開清消。圖／十軍團提供
陸軍十軍團精忠營區昨爆兩新兵染疫，軍方和嘉縣衛生局隨即對營區展開清消。圖／十軍團提供

疫情 衛生局 役男

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