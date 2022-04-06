陸軍101旅爆新兵染疫 落實人車管制 附近店家不擔心

陸軍第十軍團所屬嘉義縣梅山鄉崎頂營區101旅2名役男，昨天下午身體不適就醫，經篩檢陽性確診，此梯次新兵入伍受二階訓將近百人，多從北部下來，但附近店家表示，如今營區管制人員進出，且疫情流感化，不擔心影響生活。

據了解，兩名役男上月29日進入101旅受二階段訓，此批受訓約290人、多數為桃園人，原本預計5月4日撥交其他單位。但兩人昨天下午1點多向幹部反映身體不適，送大林慈濟醫院入院篩檢時確診陽性，隨即依國防部及地方衛生單位指導實施隔離。

嘉義縣衛生局表示，目前仍在匡列相關接觸者，下午兩點半開記者會說明案情，第十軍團指出接獲通知後，已啟動應變作業程序，對密切接觸者PCR篩檢。另，往後課程將持續，將隔離與區隔人員，均按規定實施分艙、分流，並同步進行營區消毒及疫調等作業。