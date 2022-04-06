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教召防疫 國防部：疑似症狀者檢附佐證文件即可免召

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部。圖／本報資料照
國防部。圖／本報資料照

針對各地國軍營區傳出零星確診、但已有大批隔離的疫情案件，國防部上午重申，鑑於社區感染風險劇增，已強化休假及入營前篩檢機制，針對特定人員及高風險場域等進行入營篩檢作業。而因應疫情急遽升溫，國軍新舊制教召有無規劃暫停或有其他調整作法？國防部說，按現行規定，將從寬認定，具疑似症狀者檢附佐證文件傳真縣市後備指揮部即可辦理免召。

軍方營區近期陸續有新冠肺炎確診、檢測陽性案例出現，國防部今天重申表示，鑑於社區感染風險劇增，國軍除落實防疫作為與整備外，同時已強化休假及入營前篩檢機制，針對特定人員及高風險場域等進行入營篩檢作業，確維國軍整體戰力。

國防部表示，各單位於接獲通知（疫情個案）後，即依程序啟動防疫機制，匡列可能的接觸者並實施PCR檢測，同步進行營區消毒、疫調、分流、區隔管理等作業，並持續監測與掌握人員健康狀況。

國防部表示，鑑於社區感染風險劇增，除持續依中央及地方衛生局各項防疫指引與要求，落實防疫作為與整備，同時也強化休假及入營前篩檢機制，針對特定人員及高風險場域等進行入營篩檢作業，確維國軍整體戰力。

至於教召部分，國防部說，報到前採從寬認定，具疑似症狀者檢附佐證文件傳真縣市後備指揮部即可辦理免召；而報到時全員快篩，陽性或有症狀者，即送醫複驗，並予以解召。

國防部 國軍 疫情

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