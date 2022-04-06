擔服東部空防！2架幻象機今現蹤台東上空
上月14日，空軍新竹聯隊1架幻象戰機於台東墜海，飛官黃重凱跳傘逃生獲救。幻象戰機停飛特檢後，4月1日恢復正常訓練，今天2架幻象再次飛抵台東上空，進駐7聯隊。至於失事幻象，軍方持續打撈作業。
軍方指出，探測船在台東失事點方圓5浬處，上月底接收到黑盒子發出的訊號，並已標定完成，因前幾天東部海象不佳，暫停打撈作業，這幾天海象狀況允許，將持續待打撈，希望盡速完成。
空軍新竹聯隊1架幻象戰機上月14日執行任務時，疑因機械故障，在台東知本外海10浬處墜海，飛官黃重凱跳傘逃生獲救。幻象戰機全面停飛實施天安特檢，歷經19天檢查，4月1日恢復飛行任務及訓練。
因應東部空防需求，空軍會輪調幻象戰機進駐台東7聯隊分擔空中巡邏任務，今天2架幻象戰機，掛載副油箱及飛彈，再度出現台東上空，並降落7聯隊基地。民眾再次看到幻象機，興奮力挺國軍「加油！」。
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