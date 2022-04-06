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陸軍崎頂營區2役男確診 有收教召 營區全面清消PCR篩檢

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
陸軍第十軍團所屬嘉義縣梅山鄉崎頂營區101旅2名役男，昨天下午身體不適就醫，經篩檢判定為陽性確診，役男收治，圖為縣長翁章梁過去到營區探視役男。圖／嘉縣府提供
陸軍第十軍團所屬嘉義縣梅山鄉崎頂營區101旅2名役男，昨天下午身體不適就醫，經篩檢判定為陽性確診，役男收治，圖為縣長翁章梁過去到營區探視役男。圖／嘉縣府提供

陸軍第十軍團所屬嘉義縣梅山鄉崎頂營區101旅2名役男，昨天下午身體不適就醫，經篩檢判定為陽性確診，役男收治，衛生局展開疫調釐清是營外或營區感染，軍方全營區清消，大林慈濟進駐篩檢PCR。

昨天傳出確診疫男在大林鎮中坑營區，是誤傳，軍方說，不是大林鎮中坑營區257旅，而是鄰近的梅山鄉崎頂營區101旅，101旅是去年新編成旅部，接訓新兵及教召人員。

101旅政戰部說，接獲2名疫男確診通知，立即啟動應變作業程序，衛生局協調大林慈濟進駐，對接觸者實施PCR篩檢；另隔離與區隔人員，均按規定實施分艙、分流，同步進行營區消毒及疫調作業，持續監控與掌握人員身體健康及心緒狀況。

崎頂營區常備官兵及目前接訓新兵合計數百人，新訓及教召未喊停，崎頂及中坑營區都是新兵及教召訓練中心；衛生局說，2名新兵如何確診感染？是否接觸足跡？還在疫調釐清中，下午2點半開線上記者會。

衛生局 教召 役男

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