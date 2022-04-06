國防部：與交通部高速公路局等五單位合作全民國防教育

針對全民國防教育，國防部表示，將加強與交通部民航局、高速公路局、台灣港務公司、台北市公共運輸處、松山及桃園國際機場等單位合作，結合民間資源與能量，拓展文宣效益，以深植全民國防理念於全體國人心中，達到「全民關注、全民支持、全民參與」的全民國防教育目標。

國民黨立委廖婉汝向行政院提出書面質詢表示，全民動員、全民國防教育與國人士氣是國防關鍵，雖然今（111）年1月成立全民防衛動員署，但台灣後備部隊戰力不夠，因此建議政府應規劃徵兵制延長役期延長，更應落實全民戰時演習及平民軍事訓練，並盤點全國的戰時醫療與避難空間，甚至評估女性服義務役，以落實全民國防及國防教育，才得以確保國防安全。

國防部回應表示，維護軍民心士氣是捍衛國家安全的第一道關卡，如何搶佔先機於國人內心建立心防堡壘，至關重要，除持續依據「全民國防教育法」等相關法規，以及各單位對於工作推動之寶貴建議，務實規劃執行各項工作，更與各目的事業主管機關及縣市政府保持密切協調與聯繫，藉由年終工作研討會及考評機制，發掘全民國防教育創新、多元的作法，供各單位學習效法，以深化全民國防理念。

國防部說，全民國防教育在於增進全國人民具備國防知識及全民防衛國家意識，將有形武力，加上民間資源的挹注，發揮全民總力，與精神意志融合一體，維護國家安全。國防部以創新、多元、務實的態度，制定年度全民國防教育工作規劃，並藉由策辦多元活動、主動走入校園（鄉里）、輔訪工作成效、傑出貢獻表揚、召開研討會議等方式，使國人認同國防；同時加強與交通部民航局、高速公路局、台灣港務公司、台北市公共運輸處、松山及桃園國際機場等單位合作，期結合民間資源與能量，拓展文宣效益，以深植全民國防理念於全體國人心中，達到「全民關注、全民支持、全民參與」的全民國防教育目標。

至於恢復徵集常備兵現役、延長役期及女性服役問題，國防部說，有關恢復徵集常備兵現役、延長役期，須考量國軍組織調整、部隊訓量擴充、訓練幹部增加、營舍空間整建等諸多面向，宜審慎研議。國防部持續蒐整各界意見，以供政策研擬參酌。而因應社會人力結構變化及志願役人力招募，國軍女性人數逐年提升，女性官士兵執行戰演訓等各項任務，均有優異之表現，國防部持續培育女性官士兵向上經管發展。