美宣布新一波對台軍售 外交部：感謝落實對台安全承諾
外交部今表示，已正式接到美國政府通知，美方將對台灣出售總價值9500萬美元的愛國者專案人員技術協助（Patriot Contractor Technical Assistance）；外交部對此表示高度歡迎，並感謝美國政府持續落實「台灣關係法」及「六項保證」對台灣的安全承諾。
外交部今早發布新聞稿指出，這是拜登政府任內第三度、也是今年第二度宣布的對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，並延續近年來對台軍售常態化的政策，協助我國即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。
外交部表示，面對中國大陸持續的軍事擴張與挑釁行為，台灣必須充分展現高度自我防衛的決心；我國政府將持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，以堅實國防維護國家安全，並深化台美緊密安全夥伴關係，以對印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。
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