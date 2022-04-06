美宣布新一波對台軍售 批准愛國者專案人員技術協助

美國國防安全合作局（DSCA）5日宣布，批准售台「愛國者專案人員技術協助案」，總價9500萬美元（約新台幣27.24億），行政部門已通知國會。

DSCA透過新聞稿表示，台方要求購買技術援助支持，包含愛國者防空系統、設備與後勤的維護、操作和規畫等；主要承包商為雷神科技公司。

DSCA表示，這項擬議的軍售案將有助台灣維持飛彈密度，確保台灣空中作戰戰備能力，台灣可用其來嚇阻區域威脅與強化捍衛家園。

DSCA表示，這項軍售符合美國國家、經濟和安全利益，將可使台灣推動軍隊現代化，以維持可信的防衛能力。

新聞稿指出，此次軍售有助強化台灣的安全，且有助區域的政治穩定、軍事平衡、經濟與進步；也不會改變該區域的軍事平衡。

這是拜登政府任內第三度、今年第二度宣布對台軍售案；DSCA今年2月7日宣布，批准售台愛國者飛彈工程勤務案，提供飛彈鑑測等相關設備和服務，美方將持續派技術代表來台評估保養愛國者飛彈，預算規模1億美元（約新台幣27.8億元）。

所謂飛彈鑑測，在此指美方派技術代表來台評估保養愛國者飛彈，有前例可循。