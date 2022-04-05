社區感染風險劇增 國防部：強化休假及入營前篩檢機制

F-22猛禽（Raptor）戰鬥機2005年底加入美國空軍，至今仍是全球獨一無二的超級戰鬥機。F-22身軀龐大，卻很靈活，雷達匿蹤，還是唯一能長時間超音速巡航的戰鬥機。在美軍的對抗演習中，F-22曾以41比1的懸殊比例，痛宰前一代主力空優戰機F-15。因為性能過於先進，不同於大量外銷的F-35，華府至今不曾同意釋出F-22給其他國家。 依據美國空軍部提交國會的2023會計年度預算，從今年10月到明年9月，將汰除150架飛機，F-22高達33架，超過現役機隊總數的六分之一。美軍為何要將這架打遍天下無敵手的超級戰機提前除役？

2022-04-05 08:54