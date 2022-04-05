陸軍引進美戰鬥體適能 綠委：東西方體質不同應適當調整

陸軍司令部本月1日正式向立法院報告表示，陸軍將在今年開始試行美軍「戰鬥體適能」訓測，制定國軍適用戰鬥體適能的訓測標準。民進黨立委王定宇今表示，尊重國防部、參謀本部要求跟標準，但他也提醒，「東西方人基本體質有所不同，是不是要全部抄美國？建議參謀總部思考，根據國人狀態、戰場需求，做適當調整」。

王定宇指出，有關國軍體適能改革，在參謀總長陳寶餘擔任陸軍司令就開始推動，分成作戰兵源體適能鑑測標準，以及用什麼場合、器材協助國軍調整體適能，和在哪裡做鑑測等方向。

王定宇說，據了解，一年多前，步訓部就已經把體育組調整為運動科學推廣中心，去年底也提出新的鑑測標準，包含男女、年齡、身高等不同標準，並在外島增加四個受測中心，這是為了國軍是高耗體能職業，對於職業軍人體適能要求，他個人充分尊重國防部、參謀本部要求跟標準。

至於今年是否會把國軍體適能鑑測標準，調整為美國2019年推出的作戰兵源的體適能初級、中級標準，王定宇說，畢竟東西方人基本體質有所不同，台灣國軍體適能訓練，從過去土法煉鋼早晚跑五千，到現在希望走向更科學訓練，針對作戰兵種需要，提出不同訓練跟標準，「是不是要全部抄美國？建議參謀總部思考，根據國人狀態、戰場需求，做適當調整」。